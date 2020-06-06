Эксклюзив Пропуск во время карантина Заворотнюк Новости "Дом-2" Коронавирус

Топ новостей

"Я устала": Вера Брежнева рассказала об уходе
Родители тайно залили могилу Началовой бетоном
"Болтается, как г*** в проруби": Водонаева раскрыла настоящую причину развода Гагариной
"Нужно расстаться цивилизованно": Яна Рудковская сообщила о разводе
"Долгое время не хотел говорить об этом": в семью избранника Бузовой пришла беда
Даша Жукова дала откровенное интервью
партнеры
Суббота
6 июня
Лента новостей
12:01
Возмущенные поклонники заподозрили Бузову в зависимости
11:48
Число зараженных коронавирусом в мире достигло новой отметки
11:48
Как Серябкина: Фадеев представил новую музу
11:34
Волочкова рассказала о необычных отношениях с дочерью
11:30
Молодой жене Петросяна больше нечего носить
11:26
"Слюнки потекли": возлюбленная ублажила Жигунова странным способом
11:08
Певцов растрогал обращением к умершему сыну
10:39
Как молодой возлюбленный Бабкиной зарабатывает состояние
10:24
Угасал на глазах: на Кокшенова перед смертью было больно смотреть
06:42
Обнародованы причины проблем в отношениях Плющенко и Рудковской
04:12
Савичева отказалась общаться со лжецами и нарциссами
02:09
"Меня начинает метать": Варнава рассказала о ссоре с новым ухажером
00:17
Стали известны подробности дня рождения Анджелины Джоли: А где Питт?
00:01
Коронавирус: последние новости на сегодня, 6 июня 2020 года
22:09
Собянин объявил о радикальных решениях по снятию карантина в Москве
22:04
"Погладить акулу и поиграть с китами": фитнес-модель Сергей Бойцов о забавах миллионеров
22:00
В Петербурге дорогостоящая иномарка протаранила фургон
21:58
Журналист о ситуации в Белоруссии: Лукашенко напуган, и это видно
21:42
ЧП в Нижнем Новгороде: в реку вылился мазут
21:38
Гузеева призналась в смелом эксперименте над собой
21:23
В Мурманской области вспыхнул крупный пожар
21:08
Озвучены новые требования к ношению масок в период пандемии
21:08
Иномарку выкинуло на тротуар: в Челябинске произошло серьезное ДТП
20:27
Раскрыта связь Кокшенова с Бабкиной
20:19
Скончался прославленный российский деятель спорта
19:52
Коронавирус: приколы про COVID-19
19:50
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
19:42
Жена Цекало выставила напоказ упругую грудь
19:32
Пытающегося отмыться после скандала Тарзана ударили по больному месту
19:31
В Москве пьяная женщина угнала такси и устроила ДТП
19:30
Рецепт: шоколадный торт без муки
19:17
Глобальная книга всего: в чем суть технологии Биткоин Блокчейн
18:43
В результате стрельбы в частном доме погибли 7 человек
18:04
Васильев назвал реальный вес Бабкиной: Потеряла 30 килограммов
17:55
Совет на выходные 6-7 июня 2020 года
17:50
72-летний Винокур показал свои наколки
17:40
"Позорище, дегенератка!": молодая жена Петросяна бьется в истерике
17:39
Под Москвой выходка хулиганов обернулась серьезными последствиями
17:26
Борис Грачевский сожалеет из-за смерти Михаила Кокшенова
17:26
Прилучный набросился на Муцениеце после скандала: Предатель!
17:24
Гороскоп на выходные 6-7 июня 2020 года
17:20
"Позорница!": Цымбалюк-Романовская плюнула в лицо мертвой жене Норкина
16:57
Вся в долгах: нарушительницу Волочкову вывели на чистую воду
16:53
Фрейндлих стало плохо после встречи с Понаровской
16:53
Меган Маркл устраивает мужу скандалы: Вышла замуж за принца, а не за бродягу
16:47
"Кто-то очень вас любит": показавшая роскошный подарок Барановская заинтриговала россиян
16:43
Почему важно говорить мужчинам правду в постели
16:32
Располневшая и неухоженная Пугачева ужаснула народ
16:26
"Мне твои деньги не нужны": продюсер дерзко ответил Тимати
16:19
"Это неожиданно": Чурикова убита чудовищной трагедией
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Лукашенко о российском Крыме: Оттяпали, разрушили Украину
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
"Юльчонка больше нет": убитый горем ведущий сообщил о смерти жены
"Скотина, тварь!": отборная площадная матерщина Пьехи в прямом эфире возмутила народ
На "Евровидение-2021" отправляют нового участника от России
"Кошмар": поющая Бузова крупно опозорилась (видео)
Шоу-бизнес
Как Серябкина: Фадеев представил новую музу

Как Серябкина: Фадеев представил новую музу

Максим Фадеев. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com.
Максим Фадеев представил нового артиста лейбла Malfa. Подопечная продюсера, Mayrun, по мнению интернет-пользователей, напоминает его предыдущую музу Ольгу Серябкину.
прочитано 186 раз

В конце прошлого года Максим Фадеев отправил всех вокалистов лейбла в свободное плавание. Музыкальный деятель отметил, что не хочет тратить силы на людей, которые не ценят его вклад в них. Некоторых артистов продюсер обвинил в воровстве. Также он заявил, что его талант использовали.

ПО ТЕМЕ

Раскрывшую подробности расставания с Фадеевым Серябкину жестко приложили: Хайпует!

"Маразм какой-то": Фадеев разозлился из-за несправедливости

 Максим Александрович Фадеев

Максим Александрович Фадеев композитор, продюсер

Накануне Максим Фадеев представил новую артистку Malfa. Ею оказалась бывшая участница группы Serebro Марианна Кочурова. Теперь девушка выступает под псевдонимом Mayrun.

Продюсер отметил, что он и его новая муза провели большой объем работы. Максим и Марианна экспериментировали со звуком. Фадеев уверен, что музыка Mayrun отзовется в душах слушателя. В личном "Инстаграм" музыкальный деятель представил публике песню девушки, которая получила название "Глубоко".

Отметим, что свежее творение лейбла Malfa вызвало горячие споры среди поклонников Фадеева. Новый трек не оправдал ожиданий публики.

"Разве есть отличие от предыдущих девушек? Мне похоже абсолютно и манера и голос и музыка. А я думала после вашей рекламы что то действительно новое и фееричное. Ожидание & реальность. Унылое вышло творение (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – разнесла песню подписчица.

Максим Фадеев критику принял спокойно. "Посмотрим. Дорогу осилит идущий! Поговорим через год!" – рассудил продюсер.

Добавим, что многие сравнили Mayrun с бывшей музой музыкального деятеля Ольгой Серябкиной. Голоса девушек показались очень похожими. "👍❤🔥Голос схож с Серябкиной?", "Не шибко большое отличие от Серябкиной 😎🙌", – рассуждают поклонники Максима Фадеева.

Автор: 6 июня 2020, 11:48

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Журналист о ситуации в Белоруссии: Лукашенко напуган, и это видно
Путин указал главе "Норникеля" на ошибку: Не пришлось бы нести такие расходы
Лукашенко перед выборами накинулся на оппонента: Наглец, такой чистый и пушистый!
Путин поздравил дозвонившегося ему Трампа

Шоу-бизнес

Гузеева призналась в смелом эксперименте над собой
Раскрыта связь Кокшенова с Бабкиной
Жена Цекало выставила напоказ упругую грудь
Пытающегося отмыться после скандала Тарзана ударили по больному месту

Проишествия

Режим ЧС и гнев Путина: разлив топлива в Норильске обернулся серьезными последствиями
На звезду "Моей прекрасной няни" напал сосед с ружьем
Известный артист погиб при пожаре вместе с матерью
"Влюбленный" в Бузову грабитель объяснил свой поступок

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

Известный актер пошел ради сына на крайние меры

Артист сильно сдал

Шоу-бизнес

"Позорница!": Цымбалюк-Романовская плюнула в лицо мертвой жене Норкина

Ведущая и пианистка были в контрах

Шоу-бизнес

Стало известно о тяжелой болезни Эмина Агаларова

Певец узнал о своем недуге случайно
Шоу-бизнес

Жена отказалась исправлять Александра Малинина

Она в браке с певцом уже три десятилетия

Гороскоп

Совет на выходные 6-7 июня 2020 года
Гороскоп на выходные 6-7 июня 2020 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня 2020 года
Василиса Володина предупредила россиян о важных последствиях грядущего лунного затмения

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Журова о романе с принцем Монако: Была симпатия
Мария Шарапова получила звание чемпионки по стонам на корте
"Было трудновато": олимпийская чемпионка откровенно о сложностях в работе с Тутберидзе
Беременная Слуцкая увидела пророческий сон: Маленькая девочка с серыми глазами

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+