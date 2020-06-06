Молодой жене Петросяна больше нечего носить

Евгений Петросян и его новая жена Татьяна каждый день дают новый повод для обсуждения многочисленным поклонникам. На этот раз молодая пассия юмориста отличилась своим модным блогом. Брухунова решила продемонстрировать аудитории свои наряды и столкнулась с массой нелестных комментариев.

Молодая жена Евгения Петросяна во всей красе демонстрирует в своем Инстаграме новые наряды и незаурядные покупки люксовых вещей. После появления очередной фотографии в блоге Татьяны поклонники бросились обсуждать "туфельки принцессы".

Брухунова продемонстрировала публике замшевые туфли, расшитые камнями. Под фотографией девушка отметила, что считает такую обувь невероятно красивой. Но, как известно, даже в социальных сетях вкусы аудитории чаще всего расходятся. Обновка Татьяны не стала исключением.

"Я думала, это театральный костюм. Как при дворе короля солнца, где шили такие?", – высказались подписчики жены юмориста.

Татьяна решила пойти на контакт и объяснила комментаторам, что это туфли знаменитого бренда Dolce и Gabbana. Такое заявление Брухуновой вызвало агрессивную реакцию у некоторых подписчиков.

"Какая безвкусица! Подходит к вашему стилю", – болезненно реагировали женщины.

Сама Татьяна во многих интервью заявляла, что не спешит покупать все самые дорогие вещи. В то время, как поклонники следят буквально за каждым шагом молодой жены Петросяна. А ее наряды уже очень давно стали предметом для восхищения.

Напомним, что в прошлом году Татьяна официально стала женой известного комика Евгения Петросяна.