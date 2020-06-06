Певцов растрогал обращением к умершему сыну

Первенцу артиста 5 июня могло бы исполниться 30 лет. Дмитрий Певцов почтил память сына Даниила.

Артист впервые стал отцом в 1990 году. Дмитрий Певцов состоял в незарегистрированных отношениях с однокурсницей Ларисой Блажко. Влюбленные учились в ГИТИСе. Лариса и Дмитрий назвали сына Даниил.

Певцов и Блажко расстались не на хорошей ноте. Из-за конфликта артист не хотел общаться с наследником. Спустя годы знаменитость сильно об этом пожалела.

В одном из интервью Дмитрий Певцов признался, что наладить отношения с отпрыском его заставила супруга Ольга Дроздова. "Это один из моих больших грехов. То, что я не признавал Даню", – поведал актер.

Певцов смог завоевать расположение сына. Дмитрий и Даниил вместе работали в кино. По словам артиста, с повзрослевшим отпрыском у него было много общих тем.

В 2012 году сын Певцова скончался из-за несчастного случая. Даниил выпал с третьего этажа. Парень девять дней пробыл в коме. 3 сентября он умер. Отпрыску знаменитость было всего 22 года.

В личном инстаграм-аккаунте Дмитрий Певцов почтил память наследника. 5 июня артист опубликовал архивное фото Даниила. "Данечка! С днем рождения!" - коротко написал он. В комментариях подписчики выразили соболезнования знаменитости. Пост растрогал инетрент-обывателей.

Напомним, у Дмитрия Певцова есть сын Елисей, который появился на свет в 2007 году. Наследника артисту подарила нынешняя супруга Ольга Дроздова.