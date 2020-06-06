"Слюнки потекли": возлюбленная ублажила Жигунова странным способом

Избранница Сергея Жигунова продолжает развлекать любимого на карантине. На днях Виктория Ворожбит решила в очередной раз порадовать актера и выбрала для этого крайне специфический способ.

Виктория Ворожбит попала под пристальное внимание россиян после того, как выяснилось, что она крутит роман с любимцем публики "гардемарином" Сергеем Жигуновым. Масло в огонь подлил тот факт, что Виктория очень похожа на бывшую любовницу актера звезду телесериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк.

Так что теперь каждый шаг Ворожбит оказывается на виду у общественности, тем более она сама с удовольствием демонстрирует свою жизнь в инстаграм-аккаунте. Последней публикацией девушка серьезно удивила поклонников. Для своего любимого она приготовила весьма брутальный обед. Чтобы накормить Жигунова, был умерщвлен настоящий дикий кабан!

"Получаем правильные аминокислоты из мяса дикого кабана", – похвасталась Ворожбит под красочной фотографией.

Подписчикам понравились кулинарные изыски Виктории, и они принялись нахваливать ее способности.

"Как вкусно, у меня даже слюнки потекли", "Ого, очень аппетитно выглядит", "Поделитесь рецептом этой вкусности!", " Классно, приятного Вам аппетита!" – восторгаются поклонники.