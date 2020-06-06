Угасал на глазах: на Кокшенова перед смертью было больно смотреть

Известие о смерти Михаила Кокшенова стала шоком для россиян. Друг артиста поведал о мучениях, с которыми Михаил Михайлович столкнулся в последние месяцы жизни.

Новость о кончине актера Михаила Кокшенова породила множество слухов и сплетен. Журналисты писали, что артист боролся с онкологическим заболеванием и лечился в одной из московских клиник.

Приятель Михаила Михайловича, знаменитый писатель Аркадий Инин сообщил, что информация в СМИ не соответствует действительности. По словам драматурга, здоровье Кокшенова было подорвано после инсульта.

На протяжении нескольких лет самочувствие актера было нестабильным. В определенный период он питался самостоятельно, а иногда приходилось кормить его буквально с ложечки.

Кроме того, Инин рассказал, что в последнее время полноценно общаться с Кокшеновым не представлялось возможным. Максимум, на что был способен артист, это простые реплики. Близкие были счастливы лишь от одного того факта, что они могут слышать Михаила Михайловича.

Огромный вклад в лечение Кокшенова внесла его супруга Наталья, заверил Инин. Она не жалела ни сил, ни времени на своего возлюбленного. Благодаря Ирине Кокшенова постоянно окружали надежные специалисты.



При этом близкие предчувствовали кончину Михаила Кокшенова. В последние годы жизни на культового артиста было больно смотреть, он угасал на глазах.