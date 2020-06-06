Как молодой возлюбленный Бабкиной зарабатывает состояние

Возлюбленный 70-летней вокалистки Надежды Бабкиной зарабатывает не только выступлениями. 40-летний Евгений Гор основал собственное предприятие.

Артист занимается производством свечей, духов, ароматических диффузоров и других предметов для ванной комнаты. Евгений Гор начинал с небольшого бизнеса, а теперь у него целое предприятие.

Дело приносит доход. Свечи Евгения Гора активно продаются в бутиках и очень популярны среди бомонда. Самый доступный товар из линейки – бомбочки для ванн по 200 рублей. Свечи авторской работы избранник Бабкиной продает от 700 до 1300 рублей за единицу. За аромадиффузоры надо отдать не менее двух тысяч рублей.

Поговаривают, что дела Гора идут так хорошо, что он уже заработал целое состояние. На вырученные средства артист купил загородный дом, который обустроил со вкусом.

В окружении Надежды Бабкиной говорят, что Евгений Гор порядочный мужчина – у возлюбленной не взял ни копейки. У пары нет общего имущества. Артист всегда жил, что называется, на свои кровные.

Ранее Евгений Гор пытался заниматься риэлтерским бизнесом. Артист работал с компаньоном, который оказался нечист на руку. Вокалиста подставили, с продажей недвижимости пришлось завязать.

Напомним, Надежда Бабкина и Евгений Гор вместе уже почти 17 лет. У звезд гостевой брак: каждый живет на своей территории, а как захотят – встречаются.