Савичева отказалась общаться со лжецами и нарциссами

Как отметила девушка, мы все состоим из плюсов и минусов, однако в наших силах бороться с "демонами". Также, по мнению звезды, люди самостоятельно выбирают окружение, поэтому хотелось бы заранее оградить себя от тех, кто точно не подходит.
Юлия Савичева опубликовала личный список черт характера, которые могут стать преградой для отношений с ней. Возглавляет антирейтинг ложь. Девушка категорически не приемлет, когда ей врут – ей грустно разочаровываться в человеке, узнав правду.
Второй в списке идет лень. Певица отметила, что, естественно, всем нам иногда нужно отдохнуть и отложить дела на потом. Однако систематическое "ничегонеделание" приводит Юлию Савичеву в бешенство. Артистка жалуется, что люди постоянно находят сотни причин для оправдания подобного поведения.
Последним в рейтинге оказался нарциссизм. Исполнительница призналась, что терпеть не может чересчур самовлюбленных людей. Завышенная самооценка для Савичевой – стоп-сигнал для дружбы.
Поклонники в комментариях отметили, что согласны с мнением звезды. Многие признались, что к списку из лжи, лени и нарциссизма добавили бы еще лицемерие, грубость, алчность и равнодушие.
Популярные темы форума
Умные есть? 🧐
Всё таки кто тут осведомительница
Зачем Путин меняет Конституцию?
В мире попахивает экспериментами? Это так или только кажется?
Дезик из Италии
Самый некрасивый политик
Пара вопросов про армию
Хотите жить в Европе?
Зачем Путин меняет конституцию(продолжение не моей темы)
Перекличка