Стали известны подробности дня рождения Анджелины Джоли: А где Питт?

Западные СМИ сообщают, что голливудская звезда решила провести день с детьми. Напомним, актриса воспитывает шестерых: сыновей Мэддокса, Пакса, Нокса и дочерей Захару, Шайло и Вивьен. Вероятно, ребята устроили родительнице прекрасный праздник.
Также есть информация, что из-за пандемии коронавируса Анджелина Джоли решила отложить оффлайн-вечеринку и ограничилась встречей с друзьями в Zoom. Правда, неясно, как поздравил с юбилеем бывшую супругу Брэд Питт. Поклонники надеются, что он заехал с презентом к матери своих детей.
Кстати, в честь дня рождения Анджелина Джоли пожертвовала крупную сумму Фонду правовой защиты Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения. Актриса болезненно переносит погромы, которые начались в Америке на фоне расовой вражды.
Звезде крайне близки переживания протестующих. Артистка воспитывает троих приемных детей из Камбоджи, Эфиопии и Вьетнама. Анджелина Джоли уверена, что права человека принадлежат каждому на этой планете, а дискриминацию нельзя поддерживать и оправдывать.
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