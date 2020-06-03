"Слава богу": Рита Дакота и ее мать едва не стали жертвами маньяка

Рита Дакота рассказала историю, которая повергла в шок поклонников. Оказывается, жизнь певицы и ее матери могла оборваться 20 лет назад.

Рита очень любит свою мать Светлану. В прошлом году певица взяла родительницу на гастроли, а также купила ей четырехкомнатную квартиру в центре Минска. Знаменитость также радуется, что мать наконец-то обрела счастье и вышла замуж. Артистка называет Геннадия отчимом.

Во вторник, 2 июня, Рита вспомнила историю, которая случилась с ней и Светланой в начале 2000-х. Певица рассказала, что их несколько раз приглашал в гости мужчина, который, как позже выяснилось, был серийным убийцей – он лишил жизни 11 женщин. Мужчина звал к себе Светлану и Риту, предлагая попить пиво.

"Слава богу, мы пиво не пьем. Да, мам?" – написала Дакота в своем инстаграм-аккаунте.

Семь лет назад мать певицы все же пострадала от действий преступника. Светлана встречалась с мужчиной. После отца Риты, который любил выпить, отношения с новым избранником казалась ей глотком свежего воздуха.

Когда Светлана с возлюбленным решили открыть собственное дело и построить дом, мужчина начал проявлять агрессию и поднимать на нее руку. Он переписывал на своих родственников купленное на общие с избранницей деньги имущество. Также аферист крал документы, угрожал Светлане и шантажировал ее.

Вывести преступника на чистую воду удалось Рите Дакоте. Певица узнала через свои связи, что мужчина водит за нос ее мать. Светлане потребовалась помощь психологов.