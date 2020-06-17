"Хочу бухать": 16-летняя внучка Кобзона согласилась на попойку с незнакомцем

Одна из внучек Иосифа Кобзона Арнелла-Мари Рапопорт пообщалась с подписчиками в своем инстаграм-аккаунте. Девушка в шутку и всерьез ответила на самые смелые и нелепые вопросы и предложения.



В настоящее время Арнелла-Мари живет в Испании, но часто бывает в Москве. Интерактив она устроила в "Сторис".

Кто-то из поклонников поинтересовался ее личной жизнью и предпочтениями. Внучка Иосифа Кобзона ответила, что видит рядом с собой молодого человека ростом не ниже 175 сантиметров. Кроме того, девушка заявила, что не стала бы встречаться с ровесником, поскольку ей нравятся парни постарше.

Также внучка Иосифа Кобзона с радостью приняла приглашение неизвестного автора "пойти бухать". "Плюс, погнали", – написала она фолловеру.

Напомним, в свое время Иосиф Кобзон сообщал, что его внучка планирует стать моделью. При этом он отмечал, что не поддерживает эту идею.

Как писали "Дни.ру", знаменитый певец умер 30 августа 2018 года после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Иосифу Кобзону было 80 лет.

