"Примите деньги от Ефремова": известная актриса упала на колени перед родней убитого Захарова

Шукшина в курсе настроений и разговоров, которые ходят в народе. "Люди негодуют, жаждут мести и суровых наказаний, – говорит она. – Они злы и устали от несправедливости и безнаказанности богатых и влиятельных".
Мария считает, что в стране есть куда более серьезные проблемы, о которых стоит говорить, нежели бесконечная травля оступившегося артиста. "Сколько ежедневно погибает от наркоты совсем молодых людей, кончают самоубийством от безысходности, от отсутствия денег, работы, невозможности свести концы с концами, а нам и дела нет, – возмущена Шукшина. – Лучше на федеральных каналах будем травить тех, кто и так себе не простит, мы лучше о страданиях разных фриков и проституток показывать будем и гордых жертвах, отказывающихся от протягивающего руку со всей уничиженностью, со всей болью и страданием в глазах..."
Под "гордыми жертвами" она подразумевает родственников Сергея Захарова, которые наотрез отказываются принимать финансовую помощь от Михаила Ефремова. Они сказали, что артист может отдать деньги на благотворительность, построить в их селе дворец культуры, но самим им ничего не надо – полагаются на справедливое решение прокурора.
Сергея Захарова уже не вернуть. Но Мария Шукшина обратилась к его родне с мольбой. "Прошу вас, примите раскаяние Михаила! Вы потом сами себе не простите. Примите и деньги его – в помощь маме и внучке, которым Сергей помогал".
Сергея Захарова похоронили в рязанском селе Константиново, на родине поэта Сергея Есенина. Он, как известно, тоже пил запойно. "Вы, как земляки Есенина, любившего русскую землю, но тоже не сумевшего победить алкоголь и умершего в 30 лет, вы же можете понять, что можно убить, а можно непреднамеренно лишить другого человека жизни из-за такой беды, как алкоголь", – упала Шукшина на колени перед родными Сергея Захарова.
В ближайшее время с ними будет встречаться друг и коллега Ефремова Сергей Гармаш. И тоже будет убеждать взять несколько миллионов рублей Мол, если отправить уже и так наказанного судьбой Заслуженного артиста в тюрьму, то легче от этого никому не станет.
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