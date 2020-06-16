"Примите деньги от Ефремова": известная актриса упала на колени перед родней убитого Захарова

Сегодня российское общество разделилось на два лагеря. Одни требуют отправить насмерть сбившего человека Михаила Ефремова за решетку лет эдак на 12. Другие же считают, что пожилой больной многодетный актер вряд ли сможет отбыть даже половину срока. Не стоит губить его душу, потому что перед богом он и так ответит. У актрисы и телеведущей Марии Шукшиной особое мнение на этот счет.

Шукшина в курсе настроений и разговоров, которые ходят в народе. "Люди негодуют, жаждут мести и суровых наказаний, – говорит она. – Они злы и устали от несправедливости и безнаказанности богатых и влиятельных".

Мария считает, что в стране есть куда более серьезные проблемы, о которых стоит говорить, нежели бесконечная травля оступившегося артиста. "Сколько ежедневно погибает от наркоты совсем молодых людей, кончают самоубийством от безысходности, от отсутствия денег, работы, невозможности свести концы с концами, а нам и дела нет, – возмущена Шукшина. – Лучше на федеральных каналах будем травить тех, кто и так себе не простит, мы лучше о страданиях разных фриков и проституток показывать будем и гордых жертвах, отказывающихся от протягивающего руку со всей уничиженностью, со всей болью и страданием в глазах..."

Под "гордыми жертвами" она подразумевает родственников Сергея Захарова, которые наотрез отказываются принимать финансовую помощь от Михаила Ефремова. Они сказали, что артист может отдать деньги на благотворительность, построить в их селе дворец культуры, но самим им ничего не надо – полагаются на справедливое решение прокурора.



Сергея Захарова уже не вернуть. Но Мария Шукшина обратилась к его родне с мольбой. "Прошу вас, примите раскаяние Михаила! Вы потом сами себе не простите. Примите и деньги его – в помощь маме и внучке, которым Сергей помогал".

Сергея Захарова похоронили в рязанском селе Константиново, на родине поэта Сергея Есенина. Он, как известно, тоже пил запойно. "Вы, как земляки Есенина, любившего русскую землю, но тоже не сумевшего победить алкоголь и умершего в 30 лет, вы же можете понять, что можно убить, а можно непреднамеренно лишить другого человека жизни из-за такой беды, как алкоголь", – упала Шукшина на колени перед родными Сергея Захарова.

В ближайшее время с ними будет встречаться друг и коллега Ефремова Сергей Гармаш. И тоже будет убеждать взять несколько миллионов рублей Мол, если отправить уже и так наказанного судьбой Заслуженного артиста в тюрьму, то легче от этого никому не станет.