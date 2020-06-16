Опубликованы данные о смертях от коронавируса в Москве на 16 июня

В столичном оперативном штабе по ситуации с коронавирусом рассказали, сколько человек умерло от коронавируса в Москве за прошедшие сутки. По данным на ранее утро 16 июня, COVID-19 унес жизни 52 москвичей.
Результаты анализов всех умерших на коронавирус были положительными. У пациентов во время лечения была диагностирована пневмония, уточнили специалисты.
Напомним, что в Москве с 16 июня начинается новый этап отмены ограничений из-за коронавируса. Тем не менее сотрудники оперативного штаба рекомендуют соблюдать все меры предосторожности, чтобы не подхватить COVID-19: следить за социальной дистанцией, избегать больших скоплений людей и использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.
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