"Я стала орать": неспособная прийти в себя Новикова заговорила о похоронах после смерти от коронавируса

Анатолий Трушкин заразился коронавирусом COVID-19 в начале мая. В День Победы его положили в больницу, где в течение нескольких суток писатель находился в реанимации. Затем состояние сатирика начало улучшаться и его перевели в обычную палату.
Одна из его знакомых – 73-летняя юмористка Клара Новикова – была среди тех, кто зачитывал его произведения со сцены. Артистка рассказала, что звонила Трушкину незадолго до смерти. Тогда Анатолий заверил ее, что уже в течение недели его выпишут. Однако вскоре инфекция взяла реванш.
На фоне тяжелой болезни дали о себе знать диабет и проблемы с сердцем, от которых страдал сатирик. В результате Трушкин вновь попал в реанимацию. В беседе с журналистами он рассказывал о болях, тошноте, рвоте и жидком стуле. Несмотря на все усилия врачей, организм писателя начал быстро ослабевать и 10 июня он скончался.
"Для врачей был шок, для родных шок, а для нас подавно", – рассказала Клара Новикова.
Новикова призналась, что когда ей сообщили о смерти товарища, она "стала орать", несмотря на то, что находилась на улице. Юмористка добавила, что очень хотела бы попрощаться с ним, но хоронить сатирика будут в закрытом гробу, поэтому последние слова писателю она произнесла про себя.
По словам артистки, она, скорее всего, не будет присутствовать на похоронах: там будет лишь узкий круг родных и близких людей. Вместо этого она отправила им цветы.
"А вот пойду я или нет, пока не знаю, потому что я уже ничем не помогу и страшно. Конечно, страшно. Не просто ушел человек, а заболевший", – подытожила Новикова.
Популярные темы форума
Русские
Почему у Путина снизился рейтинг?
Почему женщина становится страшная
а вы будете голосовать?
Ефремов ДТП
Я буду голосовать ". За!". И никто мне не указ!
Не хочу большой бюст!
Юля Норкина
Джигарханян снова в больнице.
Карантин отменили!!!