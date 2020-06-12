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Сати Спивакова рыдает из-за тяжелой утраты

Сати Спивакова рыдает из-за тяжелой утраты

Сати Спивакова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса и телеведущая Сати Спивакова сообщила трагическое известие. Ушла из жизнь ее мама.
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Пианистка Аида Аветисова скончалась 7 июня в возрасте 87 лет. Ее дочь опубликовала в своем инстаграм-аккаунте ряд архивных фотографий. "Мамочка,🖤😭🙏🏻 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", – написала Сати Спивакова.

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Соболезнования актрисе принесли Максим Галкин, Филипп Киркоров, Анна Нетребко, Катя Лель. В комментариях также отметились ученики женщины. "Мой педагог... педагог жизни... эталон подражания... незабываемые воспоминания!", – поделилась одна из пользовательниц.

Отметим, что в последние годы мать Сати Спиваковой сильно болела. В марте актриса рассказала, что ее родительница перестала узнавать близких. "Что происходит в ее мире, я не знаю. Возможно, один бесконечный день", – рассказала знаменитость.

Как сообщает издание "7Дней", Спивакова унаследовала музыкальные способности от своих родителей. Ее мать Аида Аветисова играла на фортепиано, а отец Зарэ Саакянц был скрипачом. Несмотря на это Сати поступила на актерский факультет в ГИТИС.

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Публикация от Sati Spivakova (@satispivakova)

К музыке она вернулась лишь после того, как в 1984 году вышла замуж за дирижера Владимира Спивакова. Супруги воспитывают трех дочерей. В июне 2017 года "Дни.ру" написали, что их наследница Татьяна вышла замуж.

Автор: 12 июня 2020, 14:14 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

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