Дорого-богато: особняк Волочковой признали самым безвкусным

Пользователи Сети составили свой антирейтинг домов знаменитостей. В список попали Анастасия Волочкова, Валерий Леонтьев и даже Алсу.

Первую строчку народ отдал главной балерине российского шоу-бизнеса. Как известно, хоромы танцовщицы расположены в элитном поселке по Новорижскому шоссе. Особняк в 850 квадратных метров стоит на скромных 17 сотках. В трехэтажном доме предусмотрены три спальни, четыре санузла, два будуара, репетиционный зал и, конечно же, сауна.

Анастасия Волочкова очень гордится жилищем и с удовольствием демонстрирует его в соцсетях. Правда, народ восторга не разделяет, и присуждает балерине первое место за самый безвкусно обставленный дом.

Вторую строчку антирейтинга занимает Филипп Киркоров. Как считают пользователи "Твиттера", вероятно, в его случае дают о себе знать болгарско-цыганские корни.

Коттедж артиста расположен в Мякининской пойме Москвы-реки. На гектаре Подмосковной земли музыкант возвел для себя и своей семьи особняк внушительных размеров, а также теннисный корт, гараж для лодок и обустроил персональный пляж.

Следующий в списке "безвкусного" рейтинга – Николай Басков, который стилизовал интерьеры дома под барокко и рококо. Также в немилость к народу попала роскошь убранства коттеджа Алсу, пристрастие к леопарду Валерия Леонтьева, псевдо-Средневековье Никаса Сафронова и, конечно, золото Елены Малышевой.