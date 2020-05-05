"У дочерей до слез доходит": Павлиашвили в ужасе бьет тревогу из-за болезни

Звезды отечественного шоу-бизнеса, как и другие люди, соблюдают режим самоизоляции. Не нарушает его и семья певца и композитора Сосо Павлиашвили. Артист проводит карантин вместе со своей женой Ириной, 32-летним сыном Леваном и двумя дочерьми: 15-летней Елизаветой и 11-летней Сандрой.
Павлиашвили считает, что коронавирус был намеренно создан искусственным путем. По мнению исполнителя, с помощью него некая группа людей, тайно управляющая всем миром, решила сократить население планеты. В качестве доказательства своей теории Сосо приводит тот факт, что по странному стечению обстоятельств введение карантинных мер пришлось на иудейский Песах, православную Пасху и мусульманский Рамадан: в эти священные дни людям запретили покидать свои дома без уважительной причины. Певец уверен, что таким образом сильные мира всего решили оставить человечество без связи с богом.
Сам Сосо Павлиашвили признается, что молится несколько раз в день. Артист переживает за своих дочерей, которые сильно страдают без друзей и школы.
"Дети – как маленькие щенята, они скучают друг по другу, у моих дочерей даже до слез доходит! По интернету их невозможно воспитывать!", – цитирует композитора "Собеседник".
Певец считает, что пока карантинные меры необходимы. Однако затягивать с самоизоляцией нельзя: по мнению артиста, люди могут этого не вынести.
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