Вскрылись новые данные о тяжело заболевшей Пьехе

Представительница певицы рассказала, что врача артистке не вызывали. Ведь, по ее словам, серьезных опасений насчет здоровья Эдиты Пьехи нет.
Чувашева отметила, что звезда живет не одна. Она добавила, что если бы речь шла о коронавирусе, то они бы тоже им заразились. "Все в полном порядке", – цитирует помощницу Эдиты Пьехи "Петербургский дневник".
Сейчас состояние исполнительницы улучшилось. "Она совершенно здорова: не чихает, не кашляет, температуры нет", – заявила Чувашева.
По словам представительницы Эдиты Пьехи, артистка и все жители дома добросовестно соблюдают режим самоизоляции. Продукты раз в неделю им привозит водитель.
Напомним, о том, что тяжело заболела, Эдита Пьеха сообщила 22 апреля. У нее была высокая температура и кашель. Как писали "Дни.ру", певица отказалась от госпитализации. 82-летняя артистка заявляла, что рядом с ней находится семья, которая ей помогает.
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