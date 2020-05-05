Бывший муж Лолиты показал новую семью

В своем инстаграм-аккаунте мужчина показал, как проводит карантин с дочерью Настей и возлюбленной, которая также воспитывает наследницу от предыдущих отношений. Он рассказал о том, что коротает дни за настольными играми с семьей.
По его словам, новые увлечения на самоизоляции не дают соскучиться. "Понадобятся: бокал красного, чай, разные вкусности, настольные игры и веселая компания (ваша семья)", – отметил бывший муж Лолиты Милявской.
По имеющейся информации, новые отношения Дмитрия Иванова начались еще год назад, когда он был женат на певице. Звезда обвиняла его в том, что он якобы содержал любовницу за ее счет.
Лолита Милявская и Дмитрий Иванов официально развелись. Однако на этом скандал между ними не закончился. Как писали "Дни.ру", ранее мужчина подал заявление на артистку из-за обвинений в совершении особо тяжкого преступления. Мужчина заявил, что экс-супруга его оклеветала.
Напомним, в настоящее время Лолита Милявская тоже счастлива в новых отношениях. "Господи, какое это счастье, когда теперь ухаживают за тобой! Мне сейчас позволено быть просто женщиной", – призналась певица. Она отметила, что сейчас очень редко подходит к плите.
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