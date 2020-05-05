"Уже не отмоешься теперь": Тимати получил под дых за новое творение

За неделю клип собрал более двух миллионов просмотров. Решение певца убрать счетчик дизлайков вызвало еще больший шквал негатива. Поклонники рэпера и хейтеры Тимати в недоумении от поведения их кумира.
В комментариях россияне разнесли артиста. "Уже не отмоешься теперь", "Вот такие они гэнгста (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.) рэперы, нежные, ранимые, в случае чего и комментарии закроют и дизлайки скроют", "Подъезжает вторая фура с дизами! Разгружай мужики!", – высказались пользователи Сети.
Напомним, в клипе рэпер Тимати и его бывшая возлюбленная певица Алекса играют семейную пару. Живут они на съемной квартире, за которую давно не могут заплатить. Девушка уходит от мужа, а тот идет работать мойщиком машин.
Появляется в ролике и Григорий Лепс. Он выступает кем-то вроде волшебника, дающего жизненный урок "зазвездившемуся" коллеге.
Примечательно, что многие поклонники рэпера Тимати обрадовались его экранному воссоединению с экс-избранницей. За отношениями пары они наблюдали с 2004 года. Музыкант познакомился с девушкой на телепроекте "Фабрика звезд – 4". Алексе тогда было 15 лет, Тимати – 20. Однако вскоре их пути разошлись.
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