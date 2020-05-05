Принц Гарри и Меган Маркл решили раскрыть подноготную британской короны

После того как герцоги Сассекские сложили с себя полномочия привилегии, они лишились материальной поддержки со стороны Букингемского дворца. Теперь супруги зарабатывают на жизнь самостоятельно, участвуя в творческих проектах.
Меган Маркл и принц Гарри занялись написанием новой биографической книги о королевской семье. Они пообещали поклонникам обнародовать ранее неизвестные общественности факты из жизни родственников, сообщает Cosmopolitan.
Книга будет состоять из 320 страниц. В ней пара расскажет о времени, проведенном во дворце, а также поведает о трудностях, возникших после решения о переезде из Великобритании. Поделятся Меган Маркл с мужем и трогательными моментами, связанными с их сыном Арчи.
Кроме того, супруги развенчают нелепые слухи о себе. Основные же подробности остаются в секрете. Поклонники Меган Маркл и принца Гарри с нетерпением ждут честной книги о подноготной британской короны.
Напомним, ранее в СМИ появились слухи о том, что Меган Маркл с супругом все чаще стали ссориться. В частности, экс-актрису раздражает тот факт, что принца Гарри тоскует по дому в Великобритании.
Популярные темы форума
Откуда у Малышевой дворец?
Любимая актриса. Какая?
ПУГАЧЕВУ РАЗОБЛАЧИЛИ: ПЕСНЯ «МИЛЛИОН АЛЫХ РОЗ» ОКАЗАЛАСЬ ПЛАГИАТОМ
Где найти нормальную жену?
Сын хочет сменить пол
Люблю женщин в теле
Малышева графиня российская!
Откуда у Малышевой дворец. Продолжение
А вот если давление долго не падает, то шо? Корона?
Вонь