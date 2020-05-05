Принц Гарри и Меган Маркл решили раскрыть подноготную британской короны

Переехавшие в США Меган Маркл с мужем нашли способ заработать на чужбине. Оставшись без финансовой поддержки монаршей династии Великобритании, они планируют написать книгу о королевской семье.

После того как герцоги Сассекские сложили с себя полномочия привилегии, они лишились материальной поддержки со стороны Букингемского дворца. Теперь супруги зарабатывают на жизнь самостоятельно, участвуя в творческих проектах.

Меган Маркл и принц Гарри занялись написанием новой биографической книги о королевской семье. Они пообещали поклонникам обнародовать ранее неизвестные общественности факты из жизни родственников, сообщает Cosmopolitan.

Книга будет состоять из 320 страниц. В ней пара расскажет о времени, проведенном во дворце, а также поведает о трудностях, возникших после решения о переезде из Великобритании. Поделятся Меган Маркл с мужем и трогательными моментами, связанными с их сыном Арчи.

Кроме того, супруги развенчают нелепые слухи о себе. Основные же подробности остаются в секрете. Поклонники Меган Маркл и принца Гарри с нетерпением ждут честной книги о подноготной британской короны.

Напомним, ранее в СМИ появились слухи о том, что Меган Маркл с супругом все чаще стали ссориться. В частности, экс-актрису раздражает тот факт, что принца Гарри тоскует по дому в Великобритании.