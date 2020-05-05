Мария Кожевникова заявила о реальной угрозе для детей

Кожевникова не оценила идею депутатов перевести школьников на дистанционное обучение. Актриса призвала людей присоединиться к протесту.

Актриса и экс-депутат Государственной думы Мария Кожевникова оставила в своем инстаграм-аккаунте гневное сообщение, в котором выразила свое отношение к идее дистанционного образования. Знаменитость считает, что такой проект разделит людей на богаты и бедных, а дети, которые и так сейчас максимально зависят от мобильных телефонов и компьютеров, не должны окончательно делать свою жизнь виртуальной.

Мария не понимает, почему чиновники, которые в свое время обучались бесплатно, пользовались учебниками и питались за счет бюджетных средств, выдвигают такие абсурдные идеи. "Это цинизм. Повзрослев, они (авторы проекта – Прим.ред.) почему-то решили, что новые поколения этого не достойны и почему-то не заслужили", – написала Кожевникова.

Актриса призвала жителей страны не молчать и высказывать свое недовольство по этому поводу. На своей странице она оставила ссылку на петицию, которые уже подписали более 200 тысяч человек. "Соцсети – это цунами, которое может смыть идеи дистанционного образования", – считает Мария.