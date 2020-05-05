Лолита выбрала экстравагантный наряд и жуткие серьги для похода к мусорному контейнеру

Шутки про наряды на карантине уже стали реальностью, ведь показывать макияж, прически и красивую одежду теперь приходится только во время похода в магазин или к мусорным бакам. Лолита Милявская смогла обыграть этот момент по своему. Она записала видео для инстаграм-аккаунта.
Певица предстала в вечернем платье и легком макияже. Особое внимание она уделила большим бамбуковым серьгам. "Когда любимый дарит то, что тебе понравилось, а до карантина ты не могла это надеть", – посмеялась Милявская. Лолита пояснила, что в таком виде она собралась выкидывать бытовые отходы. "Буду показывать это мусорному контейнеру", – сказала певица.
Поклонники оценили чувство юмора знаменитости. Некоторые в шутку посоветовали артистке завести собак и каждую по очереди выгуливать, тогда возможностей показать наряды будет больше. "Ого, вот это масштаб!", "Шикарная", "Какая Вы позитивная!", – написали фолловеры.
Напомним, недавно Лолита Милявская надела водолазный костюм и в таком виде заявила об инопланетном происхождении коронавируса.
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