Лолита выбрала экстравагантный наряд и жуткие серьги для похода к мусорному контейнеру

Лолита Милявская продолжает веселить своих поклонников смешными видео. На этот раз певица собралась выкидывать мусор в макияже и вечернем платье.

Шутки про наряды на карантине уже стали реальностью, ведь показывать макияж, прически и красивую одежду теперь приходится только во время похода в магазин или к мусорным бакам. Лолита Милявская смогла обыграть этот момент по своему. Она записала видео для инстаграм-аккаунта.

Певица предстала в вечернем платье и легком макияже. Особое внимание она уделила большим бамбуковым серьгам. "Когда любимый дарит то, что тебе понравилось, а до карантина ты не могла это надеть", – посмеялась Милявская. Лолита пояснила, что в таком виде она собралась выкидывать бытовые отходы. "Буду показывать это мусорному контейнеру", – сказала певица.

Поклонники оценили чувство юмора знаменитости. Некоторые в шутку посоветовали артистке завести собак и каждую по очереди выгуливать, тогда возможностей показать наряды будет больше. "Ого, вот это масштаб!", "Шикарная", "Какая Вы позитивная!", – написали фолловеры.

Напомним, недавно Лолита Милявская надела водолазный костюм и в таком виде заявила об инопланетном происхождении коронавируса.