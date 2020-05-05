"Изверги": посадившей дочь в клетку Хилькевич пригрозили органами опеки

Звезда "Универа" вместе со своим мужем – бизнесменом Артуром Волковым – воспитывает двоих дочерей. Старшей – Арианне – недавно исполнилось четыре года, а младшей – Марии – полтора.

Анна Хилькевич, как и многие россияне, в настоящее время находится на самоизоляции и проводит время с семьей. Она регулярно публикует в Сети совместные с дочерьми снимки и трудится вместе с ними на кухне.

Актриса добросовестно соблюдает все ограничительные меры. Она не только отказалась от съемок, но даже не ходит по магазинам за едой, предпочитая пользоваться доставкой. Лишь однажды звезда сериала "Универ" позволила себе сорваться: нарядившись в эффектный желтый костюм, артистка устроила зажигательные танцы под электронную музыку на крыше дома и автомобиля.

Однако немногие родители готовы проводить круглые сутки с детьми. Специально для них Анна Хилькевич поделилась хитростью, которой она воспользовалась, чтобы уединиться с мужем. Наглядную "инструкцию" она опубликовала в своем инстаграм-аккаунте.

На кадрах видеозаписи видно, как счастливые родители позируют на фоне вольера для собак, огражденного сетью из проволоки. Но вместо животных за решеткой находится старшая дочь Анны – Арианна. Стараясь подыграть маме и папе, девочка принялась лаять.

Большинство пользователей сразу поняли, что эта сцена была лишь легкой шуткой. Но некоторые предупредили звезду о том, что такие публикации могут вызвать подозрения у органов опеки.

"Есть же люди, которые подумают, что ребенок там живет. А вы изверги . Страшно, очень страшно", "Тут недавно на блогеров опеку вызвали за пост с якобы приклеенными скотчем детьми на стене", – взволновались подписчики.

