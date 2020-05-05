Шестилетний сын Галкина поразил знанием французского

Гарри Галкин удивил пользователей Сети. Мальчик исполнил песню на французском языке.

Максим Галкин умеет петь на иностранных языках. Юмористу особенно удается исполнять композиции на немецком. По стопам своих родителей пошел и шестилетний Гарри. Недавно мальчик выучил французскую песню и исполнил ее дома. Максим решил запечатлеть пение своего сына и показать поклонникам. Видео появилось в инстаграм-аккаунте Гарри. "Поем!" – прокомментировали ролик Галкин и Пугачева.

Поклонники восхитились исполнением юного певца. Некоторые отметили, что мальчику пора принять участие в съемках передачи "Лучше всех", ведущим которой является его отец. "Какой голос! Чудо!", "Молодец! Есть в кого...", "Талант! Какие корни, такие и отростки", "Второй Киркоров!", – написали фолловеры.

Стоит отметить, что недавно Гарри удивил пользователей Сети еще одним талантом. Он сочинил музыкальную композицию с помощью диджейского пульта. Подпевала сыну Алла Пугачева. А сестра Гарри Лиза не удержалась и пустилась в пляс.

По всей видимости, семейство Галкиных не теряют время зря, сидя на карантине. Дети с успехом учатся дома и перенимают все самое лучше у своих родителей.