Валерия застала мужа в скрюченной позе у кровати

Артистка решила последовать примеру продюсера и неожиданно снять его на видео. Оказалось, что Иосиф Пригожин тайком тренируется.
"Застала с поличным", – высмеяла начинание мужа певица Валерия. Она показала, как тот, скрючившись, пыхтит у кровати. Примечательно, что фолловеры неоднозначно отнеслись к публикации звезды. Одни одобрили стремление продюсера в идеальной форме. Другие же напомнили, что без коррекции питания похудения не добиться.
Находясь на самоизоляции, певица Валерия и Иосиф Пригожин находят, как разнообразить свою жизнь. Артистка тренируется, чтобы не потерять точеную фигуру. К слову, Иосиф Пригожин счастлив, что из-за карантина его жена сидит дома и много готовит.
Сама же певица Валерия мечтает быстрее вернуться к работе и избавиться от домашней рутины. Поклонники заметили, что, сидя дома, она чахнет на глазах. Без выступлений и съемок она стала выглядеть грустной.
Популярные темы форума
Откуда у Малышевой дворец?
Любимая актриса. Какая?
ПУГАЧЕВУ РАЗОБЛАЧИЛИ: ПЕСНЯ «МИЛЛИОН АЛЫХ РОЗ» ОКАЗАЛАСЬ ПЛАГИАТОМ
Где найти нормальную жену?
Сын хочет сменить пол
Люблю женщин в теле
Малышева графиня российская!
Откуда у Малышевой дворец. Продолжение
А вот если давление долго не падает, то шо? Корона?
Вонь