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"Это очевидно": врач высказался о пластических операциях Степаненко

Елена Степаненко. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com/
Пластический хирург Мадина Байрамукова оценила воздействие манипуляций со внешностью Елены Степаненко на ее здоровье. Эксперт считает, что юмористка не навредила себе.
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По мнению медика, все, что сделала Елена Степаненко, никак не могло пагубно сказаться на ее самочувствии. Она не сомневается, что бывшая жена Евгения Петросяна прибегала к оперативному вмешательству, чтобы выглядеть моложе.

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Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

"Это очевидно", – цитирует Байрамукову Teleprogramma.pro. Врач уверена, что в процессе подготовки артистки были назначены все необходимые обследования и консультации узких специалистов и постоперационные мероприятия.

Также специалист поделилась своим мнением о том, стоит ли женщинам в возрасте ложиться под нож. Она отметила, что для определения наличия противопоказаний прежде всего необходимо объективно оценить соматический статус пациента.

Хирург заявила, что нельзя делать пластические операции и косметические манипуляции беременным, кормящим матерям, женщинам с нарушением функции печени и почек, онкологией, психическими расстройствами и некоторыми другими диагнозами. Судя по всему, у Елены Степаненко таких проблем нет.

Напомним, после развода с Евгением Петросяном Елена Степаненко стала выглядеть заметно моложе. Артистка похудела на 40 килограммов.

Автор: 5 мая 2020, 13:09
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