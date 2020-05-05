"Это очевидно": врач высказался о пластических операциях Степаненко

По мнению медика, все, что сделала Елена Степаненко, никак не могло пагубно сказаться на ее самочувствии. Она не сомневается, что бывшая жена Евгения Петросяна прибегала к оперативному вмешательству, чтобы выглядеть моложе.
"Это очевидно", – цитирует Байрамукову Teleprogramma.pro. Врач уверена, что в процессе подготовки артистки были назначены все необходимые обследования и консультации узких специалистов и постоперационные мероприятия.
Также специалист поделилась своим мнением о том, стоит ли женщинам в возрасте ложиться под нож. Она отметила, что для определения наличия противопоказаний прежде всего необходимо объективно оценить соматический статус пациента.
Хирург заявила, что нельзя делать пластические операции и косметические манипуляции беременным, кормящим матерям, женщинам с нарушением функции печени и почек, онкологией, психическими расстройствами и некоторыми другими диагнозами. Судя по всему, у Елены Степаненко таких проблем нет.
Напомним, после развода с Евгением Петросяном Елена Степаненко стала выглядеть заметно моложе. Артистка похудела на 40 килограммов.
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