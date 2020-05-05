"Это очевидно": врач высказался о пластических операциях Степаненко

Пластический хирург Мадина Байрамукова оценила воздействие манипуляций со внешностью Елены Степаненко на ее здоровье. Эксперт считает, что юмористка не навредила себе.



По мнению медика, все, что сделала Елена Степаненко, никак не могло пагубно сказаться на ее самочувствии. Она не сомневается, что бывшая жена Евгения Петросяна прибегала к оперативному вмешательству, чтобы выглядеть моложе.

"Это очевидно", – цитирует Байрамукову Teleprogramma.pro. Врач уверена, что в процессе подготовки артистки были назначены все необходимые обследования и консультации узких специалистов и постоперационные мероприятия.

Также специалист поделилась своим мнением о том, стоит ли женщинам в возрасте ложиться под нож. Она отметила, что для определения наличия противопоказаний прежде всего необходимо объективно оценить соматический статус пациента.

Хирург заявила, что нельзя делать пластические операции и косметические манипуляции беременным, кормящим матерям, женщинам с нарушением функции печени и почек, онкологией, психическими расстройствами и некоторыми другими диагнозами. Судя по всему, у Елены Степаненко таких проблем нет.

Напомним, после развода с Евгением Петросяном Елена Степаненко стала выглядеть заметно моложе. Артистка похудела на 40 килограммов.

