Решетова сделала заявление после слов о болезни сына

Модель ответила подписчикам в своем инстаграм-аккаунте. Домыслы о болезни малыша вывели ее из себя.
Возлюбленная Тимати опубликовала коллаж из фото Ратмира, сделанных в ванной. Снимки умилили поклонников звездной семьи. Однако некоторые скептически отнеслись к тому, как выглядит мальчик.
Некоторых фолловеров смутил взгляд ребенка. Один из них спросил, будут ли лечить сыну Тимати косоглазие. Анастасия Решетова довольно резко и даже грубо ответила на это.
По словам модели, у ее сына нет таких проблем. В лечении он не нуждается. Анастасия Решетова объяснила, что у детей до года глазные мышцы не до конца сформированы, поэтому взгляд Ратмира именно такой. "Лучше бы попридержали язык свой", – написала избранница Тимати.
Ранее Анастасия Решетова поделилась с подписчиками своей проблемой. Модель пожаловалась, что после родов не может добиться рельефного пресса. Она выложила в "Сторис" видео, на котором демонстрирует слегка заплывший жиром живот.
Популярные темы форума
Откуда у Малышевой дворец?
ПУГАЧЕВУ РАЗОБЛАЧИЛИ: ПЕСНЯ «МИЛЛИОН АЛЫХ РОЗ» ОКАЗАЛАСЬ ПЛАГИАТОМ
Сын хочет сменить пол
Люблю женщин в теле
Малышева графиня российская!
Откуда у Малышевой дворец. Продолжение
А вот если давление долго не падает, то шо? Корона?
Вонь
Куни
У Анны Шафран сын от Соловьева Владимира? Похож как две капли воды