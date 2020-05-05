Решетова сделала заявление после слов о болезни сына

Наследника рэпера Тимати заподозрили в косоглазии. Анастасия Решетова решила расставить все точки над i.

Модель ответила подписчикам в своем инстаграм-аккаунте. Домыслы о болезни малыша вывели ее из себя.

Возлюбленная Тимати опубликовала коллаж из фото Ратмира, сделанных в ванной. Снимки умилили поклонников звездной семьи. Однако некоторые скептически отнеслись к тому, как выглядит мальчик.

Некоторых фолловеров смутил взгляд ребенка. Один из них спросил, будут ли лечить сыну Тимати косоглазие. Анастасия Решетова довольно резко и даже грубо ответила на это.

По словам модели, у ее сына нет таких проблем. В лечении он не нуждается. Анастасия Решетова объяснила, что у детей до года глазные мышцы не до конца сформированы, поэтому взгляд Ратмира именно такой. "Лучше бы попридержали язык свой", – написала избранница Тимати.

Ранее Анастасия Решетова поделилась с подписчиками своей проблемой. Модель пожаловалась, что после родов не может добиться рельефного пресса. Она выложила в "Сторис" видео, на котором демонстрирует слегка заплывший жиром живот.

