"Никому не говорите!": Васильев рассказал об интимной связи с телеведущей Шараповой

Александр Васильев покинул стены больницы в Коммунарке. Историк моды принял участие в съемках "Пусть говорят".

Большую часть апреля Александр Васильев провел в больнице. Историк моды лечился от двухсторонней пневмонии. Видимо, ведущий "Модного приговора" пошел на поправку, ведь он уже принимает участие в телевизионных съемках.

4 мая Александр Александрович отправился в студию "Пусть говорят". Темой недавнего выпуска стал коронавирус. Присутствующие обсуждали выздоровевшую Надежду Бабкину и заболевшую Татьяну Васильеву. Зрители могли заметить, что историк моды, который пришел рассказать о пережитом, заметно похудел. Очевидно, болезнь сказалась на его внешнем виде.

В студию также пришла коллега и подруга Васильева Арина Шарапова. Телеведущая перед началом съемок записала видео вместе с историком моды и опубликовала отрывок в "Инстаграме". Арина показала поклонникам выздоровевшего ведущего "Модного приговора" и пояснила, что они дружат со школы. "У нас там было такое!, – подхватил Александр Александрович. – Мы целовались в коридоре". Шарапова не ожидала, что Васильев такое скажет, поэтому начала отрицать. Однако под видео телеведущая все же написала, обращаясь к подписчикам: "Никому не говорите!".