"Переведите мне на карту": Муцениеце уличили в попытке заработать на разводе с Прилучным

Знаменитая чета актеров заявила о разводе в феврале 2020 года. Звезда "Закрытой школы" обвинила бывшего мужа в злоупотреблении алкоголем, агрессивном поведении и даже применении физической силы.

Разрыв отношений произошел по общему согласию. Сама Агата Муцениеце заявляла, что Павел Прилучный также имел к ней ряд претензий. Долгое время пара отрицала наличие проблем в семейной жизни и тщательно скрывала их от прессы. Однако попытки спасти брак не увенчались успехом.

Примечательно, что после заявления о расставании бывшие супруги продолжали жить под одной крышей. 31-летняя актриса даже призналась, что до сих пор любит своего мужчину и не исключает возможности воссоединения. Но совместное проживание не только не примерило чету, но и подлило масла в огонь. Женщина сообщила, что муж продолжал выпивать и пытался выгнать ее с детьми из дома.

Однако эмоциональные видеообращения, которые Агата Муцениеце записывала для поклонников, не убедили их в искренности артистки. Наблюдатели начали обвинять актрису в попытке нажиться на разводе и обрести популярность. Женщина не оставила эти заявления без внимания.

"Пожалуйста, если вы нашли мои миллионы, сделанные на разводе, срочно переведите мне на карту", – заявила Муцениеце в своем инстаграм-аккаунте.

Знаменитость иронично добавила, что банковская карта привязана к ее номеру телефона.