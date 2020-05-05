"Переведите мне на карту": Муцениеце уличили в попытке заработать на разводе с Прилучным

Разрыв отношений произошел по общему согласию. Сама Агата Муцениеце заявляла, что Павел Прилучный также имел к ней ряд претензий. Долгое время пара отрицала наличие проблем в семейной жизни и тщательно скрывала их от прессы. Однако попытки спасти брак не увенчались успехом.
Примечательно, что после заявления о расставании бывшие супруги продолжали жить под одной крышей. 31-летняя актриса даже призналась, что до сих пор любит своего мужчину и не исключает возможности воссоединения. Но совместное проживание не только не примерило чету, но и подлило масла в огонь. Женщина сообщила, что муж продолжал выпивать и пытался выгнать ее с детьми из дома.
Однако эмоциональные видеообращения, которые Агата Муцениеце записывала для поклонников, не убедили их в искренности артистки. Наблюдатели начали обвинять актрису в попытке нажиться на разводе и обрести популярность. Женщина не оставила эти заявления без внимания.
"Пожалуйста, если вы нашли мои миллионы, сделанные на разводе, срочно переведите мне на карту", – заявила Муцениеце в своем инстаграм-аккаунте.
Знаменитость иронично добавила, что банковская карта привязана к ее номеру телефона.
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