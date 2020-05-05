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Шоу-бизнес

Народ требует убрать Киркорова из шоу "Маска"

Кадр Youtube.com
Шоу "Маска" на протяжении всего первого сезона подвергалось критике. Зрители не оценили, как подобран состав членов жюри.
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Больше недели назад состоялся финал шоу "Маска" на канале НТВ. Однако зрители до сих пор обсуждают и пересматривают выступления участников проекта. Большое внимание пользователи Сети уделяют членам жюри, которое, по их мнению, нужно заменить во втором сезоне. Поклонники шоу считают, что так называемые эксперты мешают наслаждаться представлениями, они постоянно перекрикивают выступающих, и поэтому впечатление от шоу портится.

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 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

Зрители просят оставить Тимура Родригеза, который ведет себя адекватно и интеллигентно. "Остальные слишком шумные, неостроумные", – прокомментировал один из пользователей Сети. Хорошо смотрится в проекте и Гарик Мартиросян, считают поклонники, но слушать от него похвалу в адрес Киркорова невозможно.

Немало вопросов и к Валерии. Некоторые зрители уверены – народная артистка России сидит в жюри только ради пиара. Мол, у певицы нет шарма, женственности и словарного запаса, чтобы комментировать выступления участников. Вместо нее они советуют пригласить музыкального критика Сергея Соседова. "Он там всех переплюнет и рейтинг вам поднимет", – уверены пользователи Сети.

Регина Тодоренко также вызывает негативную реакцию у аудитории. И дело вовсе не в недавнем скандале. Оказалось, телеведущая раздражает невоспитанностью. Якобы она не умеет себя вести. "Выскочка, которая очень не сдержана", – считает поклонник "Маски".

Филипп Киркоров получил в свой адрес критики больше других. Зрители не готовы смотреть на самолюбование народного артиста, а также "наслаждаться" его кривляниями. На экранах они видят Киркорова в качестве султана, рядом с которым сидят жены и евнухи. "Если жюри сохранят, то больше смотреть не буду", – подытожил один из пользователей Сети.

Автор: 5 мая 2020, 08:05

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