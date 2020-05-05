Валюшкина шокировала россиян дерзким видом

Популярная актриса театра и кино Елена Валюшкина проводит время на изоляции со своей 17-летней дочерью Марией. Звездное семейство не теряет времени даром и развлекает публику необычными экспериментами. Так, накануне звезда фильма "Горько" перекрасила волосы в розовый цвет и сделала яркий макияж в тех же тонах. Получившимся образом артистка поспешила поделиться с подписчиками своего блога в "Инстаграм".
"Цвет настроения – какую краску нашли", – иронично подписала снимок Валюшкина. На кадрах актриса позирует с дочерью, которая тоже решила разукрасить волосы я яркий цвет.
Поклонники по достоинству оценили смелость любимой артистки, а также заметили, как повзрослела и похорошела ее дочь. "Ну какие красивые девочки, не могу!", "Какая у вас дочь красивая", "Креативненько, розовый рулит", "Машуня как выросла, красавица вся в родителей", – расхваливают экспериментаторш фанаты.
Елена Валюшкина сыграла более чем в 60 фильмах, среди которых культовая советская кинолента "Формула любви". Из последних работ актрисы особенно примечательны фильмы "Горько", "Бабушка легкого поведения".
Напомним, артистка дважды была замужем. От брака со вторым мужем актером Александром Яцко у Валюшкиной осталось двое детей: сын Василий и дочь Мария. Сама звездная чета распалась в 2014 году.
Популярные темы форума
Откуда у Малышевой дворец?
НЕКРОСИВОЕ ИМЯ
Любимая актриса. Какая?
ПУГАЧЕВУ РАЗОБЛАЧИЛИ: ПЕСНЯ «МИЛЛИОН АЛЫХ РОЗ» ОКАЗАЛАСЬ ПЛАГИАТОМ
Люблю женщин в теле
Малышева графиня российская!
Откуда у Малышевой дворец. Продолжение
Сын хочет сменить пол
А вот если давление долго не падает, то шо? Корона?
Вонь