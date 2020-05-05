Эксклюзив Пропуск во время карантина Заворотнюк Новости "Дом-2" Коронавирус

Топ новостей

Врачи бросились спасать добитого с особым цинизмом пожилого Джигарханяна
"Сдам в психушку!": Аманти в ужасе от бессовестных выходок Казаченко
Дочь оставила странную запись после слов о фиктивной болезни Заворотнюк
"Нужно молиться": близкий друг Бабкиной выпустил обращение
"Лапочка!": Малышева поздравила Гузееву с рождением сына
партнеры
Вторник
5 мая
Лента новостей
06:34
Валюшкина шокировала россиян дерзким видом
04:21
Интимное видео Бузовой и ее возлюбленного "слили" в Сеть
02:16
Появились данные о беременности внучки Елизаветы II
00:12
Коронавирус: последние новости на сегодня, 5 мая 2020 года
00:09
"На Сташевского похож": Свиридова показала народу красавца-сына
22:23
Наталья Андрейченко оголила прелести на публике
20:04
Известную актрису убрали из шоу "Танцы со звездами" из-за коронавируса
18:13
"Доведу дело до конца": Плющенко разразился гневной речью из-за сына
18:04
"Умею воспитывать монстров": Михалкова откровенно рассказала о сыновьях
17:45
"У него закончились деньги": экс-супруга вывела Башарова на чистую воду
17:40
Объявлено о совещании Путина по коронавирусу
17:32
Избранница Петрова объявила о пополнении
17:11
Волочкова предстала перед россиянами с большим животом
16:55
Яхина о скандале вокруг сериала "Зулейха открывает глаза": Мне очень жаль
16:32
Коронавирус опасен для всех органов человека
15:55
"Ее убьют": Соловьев боится за жизнь влезшей в бизнес Собчак
15:22
Обиженная на Борисову Волочкова передумала отстаивать в суде честь и достоинство
15:15
Митрополит Иона умер от коронавируса
14:55
Седокова вывалила грудь на всеобщее обозрение
14:47
Андрея Разина настигла смерть
14:40
Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
14:13
"Очень боимся": главврач больницы в Коммунарке о ситуации с коронавирусом в России
14:00
Степаненко потратила баснословную сумму на пластические операции
13:32
Козловский растрогал народ снимком с маленькой дочерью
13:19
"Достала всех!": оскандалившуюся Тодоренко просят остановиться
12:53
Юлия Пересильд сообщила об уходе
12:47
Недавно женившийся Макаревич не живет со своей супругой
12:14
"У меня праздник!": Кормухина показала новорожденного ребенка
12:11
С чего начинается коронавирус? Названы самые ранние симптомы
12:07
В семье Ольги Орловой случилась беда
11:41
"Проще расстаться": парень Бузовой устал от капризов возлюбленной
11:34
"Бывает больно": Климова сделала признание
11:00
Более 10 тысяч заразившихся: коронавирус в России не отступает
10:47
"Вырезали несколько внутренних органов": певица раскрыла жуткие подробности борьбы с раком
10:28
Стали известны подробности развода Оксаны Самойловой и Джигана
10:17
"За каждое слово ответите!": Рудковская взбесилась из-за гнусной лжи
09:58
В Минздраве заявили о продлении карантина: Может быть еще один пик
09:46
Какая погода будет в России на 9 мая
08:28
Опубликованы данные на 4 мая о погибших от коронавируса в Москве
08:06
Коронавирус разрушил грандиозные планы Риты Дакоты
06:38
Не постеснялась: Меган Маркл скопировала образ Кейт Миддлтон
04:29
Всплыла история с жестоким избиением Нагиева
02:14
Водонаева хочет подкорректировать информацию о себе на "Википедии"
01:00
Коронавирус: последние новости на сегодня, 4 мая 2020 года
00:19
"Помираю что ли?": у Башарова диагностировали отклонение
22:03
"Вот это телочка": Ковальчук услышала высшую похвалу от мужа
20:14
Слухи о массовом чипировании людей из-за коронавируса шокировали народ
18:41
Джиган резко осунулся после лечения от наркозависимости
18:23
15 лет разлуки: почему Стас Садальский не общается с Ларисой Удовиченко
18:08
Больше не сексуальная: Караулова предстала с волосатыми ногами
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Интимное видео Бузовой и ее возлюбленного "слили" в Сеть
Выпуск "БесогонТВ" Михалкова про чипирование людей со скандалом сняли с эфира
"Сказка для бедных": выписанную из больницы Бабкину уличили в наглой лжи
Лолита заявила об инопланетном происхождении коронавируса
Пока россияне сидят на карантине: семья Фриске устроила шумную пирушку
"За каждое слово ответите!": Рудковская взбесилась из-за гнусной лжи
Шоу-бизнес

Валюшкина шокировала россиян дерзким видом

Елена Валюшкина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Елена Валюшкина, как и многие, находится на самоизоляции. Скрасить время на карантине 57-летняя звезда решила радикальным образом – разукрасив волосы в розовый цвет.
прочитано 126 раз

Популярная актриса театра и кино Елена Валюшкина проводит время на изоляции со своей 17-летней дочерью Марией. Звездное семейство не теряет времени даром и развлекает публику необычными экспериментами. Так, накануне звезда фильма "Горько" перекрасила волосы в розовый цвет и сделала яркий макияж в тех же тонах. Получившимся образом артистка поспешила поделиться с подписчиками своего блога в "Инстаграм".

ПО ТЕМЕ

Убогонькая: звезда СТС Валюшкина превратилась в неухоженную тетку

"Я жила нелюбимой, ненужной, с чужим человеком": пронзительный крик души Валюшкиной

"Цвет настроения – какую краску нашли", – иронично подписала снимок Валюшкина. На кадрах актриса позирует с дочерью, которая тоже решила разукрасить волосы я яркий цвет.

Поклонники по достоинству оценили смелость любимой артистки, а также заметили, как повзрослела и похорошела ее дочь. "Ну какие красивые девочки, не могу!", "Какая у вас дочь красивая", "Креативненько, розовый рулит", "Машуня как выросла, красавица вся в родителей", – расхваливают экспериментаторш фанаты.

Елена Валюшкина сыграла более чем в 60 фильмах, среди которых культовая советская кинолента "Формула любви". Из последних работ актрисы особенно примечательны фильмы "Горько", "Бабушка легкого поведения".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Елена Валюшкина (@elena_valushkina)

Напомним, артистка дважды была замужем. От брака со вторым мужем актером Александром Яцко у Валюшкиной осталось двое детей: сын Василий и дочь Мария. Сама звездная чета распалась в 2014 году.

5 мая 2020, 06:34

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Беспомощный": стало известно о сокрушительном провале Зеленского
В Кремле высказались об уходе Мишустина после новостей о коронавирусе: Ерунда
Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции
Скандальное решение Зеленского назвали причиной распада Украины

Шоу-бизнес

"Доведу дело до конца": Плющенко разразился гневной речью из-за сына
"У него закончились деньги": экс-супруга вывела Башарова на чистую воду
Избранница Петрова объявила о пополнении
"Умею воспитывать монстров": Михалкова откровенно рассказала о сыновьях

Проишествия

Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса
Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

"У меня праздник!": Кормухина показала новорожденного ребенка

Артистка обратилась к поклонникам
Шоу-бизнес

Стали известны подробности развода Оксаны Самойловой и Джигана

Видимо, модель не простила супруга

Шоу-бизнес

"Достала всех!": оскандалившуюся Тодоренко просят остановиться

Телеведущая представила собственный фильм
Шоу-бизнес

Степаненко потратила баснословную сумму на пластические операции

Юмористка помолодела на 20 лет

Гороскоп

Совет на выходные, 1-5 мая 2020 года
Гороскоп на сегодня, 1 мая 2020 года
Гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2020 года
Гороскоп на 30 апреля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Агент заступился за Медведеву после скандала
"Жуть, конечно": посиневшая Исинбаева вызвала отвращение
"Не хочу никому лизать задницу": Ягудин высказался об отношениях с Плющенко
Денег не хватало даже на проезд: Загитова попала в тяжелую ситуацию

Регионы

"Всю заразу пропускают": происходящее на Крымском мосту привело в ужас
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+