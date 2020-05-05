"На Сташевского похож": Свиридова показала народу красавца-сына

Алена Свиридова отметила день рождения первенца вдали от него. Василий живет в Ванкувере. Там же находится и его отец, первый муж певицы Сергей Свиридов. Знаменитость поддерживает связь с наследником и всячески проявляет свою любовь.
В честь 37-летия сына Свиридова опубликовала в своем инстаграм-аккаунте совместную фотографию и написала трогательные слова. Алена отметила, что первенец столкнулся "с дурью юной матери" и достойно все пережил. Сейчас они находят общий язык, чему певица очень рада. "Мне с тобой очень хорошо, интересно и весело", – вспоминает она.
Поклонники оценили поздравление. Многие из них впервые увидели старшего сына любимой артистки. "Какие у тебя красивые дети!", "Сын красавец!", "Как на Сташевского похож!", – написали фолловеры.
Напомним, у Алены есть еще один ребенок. В 2004 году Свиридова родила от гражданского мужа, манекенщика Дмитрия Мирошниченко, сына Григория. Сейчас певица находится в отношениях с 43-летним Давидом Варданяном. Она принципиально не хочет выходить замуж. По ее мнению, это лишние.
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