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Шоу-бизнес

"Рожать нужно в 18": Рудковскую крепко приложили за жесткое воспитание сына

Яна Рудковская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Последние несколько дней одной из самых обсуждаемых тем российского шоу-бизнеса стала Яна Рудковская и ее методы воспитания маленького Саши. К публичному порицанию присоединилась и Елена Миро.
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Миро предположила, что Яна Рудковская и Евгений Плющенко страдают расстройством психики. Елена раскритиковала образ жизни сына звездной пары и посоветовала родителям начинающего фигуриста обратиться за психологической помощью.

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Лена Миро поставила диагноз младшему сыну Рудковской и заявила, что он болен синдромом Аспергера. Из-за данного заболевания большинство детей сталкиваются с трудностями в процессе социализации и страдают от давления окружающих. Блогер Миро выложила целый пост, в котором написала, что долгое время подозревала о серьезных проблемах маленького Плющенко.

Девушка признается, что до последнего не хотела в это верить. В окружении Лены есть друзья, у которых дети возраста сына Рудковской – и они ведут себя совсем по-другому.

"Все странности маленького мальчика были давно видны", – уверяет своих читателей блогер.

Во всех проблемах маленького Саши Миро обвинила Яну Рудковскую. По ее мнению, ребенок стал еще одним проявлением амбиций успешных родителей.

"Родила себе сына, чтобы доказать подружкам свою фертильность”, – нелестно высказалась Миро.

Осудила Лена и жестокую систему воспитания Саши Плющенко. Блогер предположила, что Яна Рудковская никогда не реагирует на просьбы своего сына и решает все вопросы "железной" рукой. В то же время она назвала Евгения Плющенко слабым и неспособным противостоять властной жене.

Напомним, что Андрей Аршавин так же высказался в адрес Рудковской. Футболист считает, маленький Саша не хочет делать всякие странности для домашних съемок.

"У Гном Гномыча такое лицо, как будто он там из-под палки", – заметил Аршавин.


3 мая 2020, 16:53

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