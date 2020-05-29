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Шоу-бизнес
Галкин высмеял введенные властями графики прогулок в пародии на Путина

Галкин высмеял введенные властями графики прогулок в пародии на Путина

Максим Галкин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Максим Галкин спародировал совещание президента России с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Тема – утвержденный в столице график прогулок в период пандемии коронавируса.
прочитано 949 раз

Видео юморист опубликовал на своей странице в "Инстаграм". В ролике Максим Галкин от имени градоначальника заявил, что на карантине москвичам разрешается смотреть на зеленые насаждения. Кроме того, "допускается круговое движение друг за другом на расстоянии полутора метров строго по уложенному орнаменту плитки".

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 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

Также шоумен высмеял предложенный столичными властями график прогулок. По его словам, каждый гражданин в условиях ослабления карантина должен пройти строго 50 метров от дома в направлении северного полюса в поисках прогулочно-парковой зоны. Если он таковой не найдет, допускается еще 30 метров движения в обратную сторону.

От лица российского лидера Максим Галкин отметил, что план действительно очень продуманный. На вопрос о том, как собираются контролировать нарушителей правил, он услышал, что делать это планируют с помощью штрафов.

Поклонники Максима Галкина пришли в восторг от ролика. Они отметили, что это гениально, а артиста назвали народным рупором. Россияне выразили надежду, что видео посмотрят представители власти.

Напомним, что режим самоизоляции действует в Москве с 29 марта. В начале мая своим указом Сергей Собянин продлил действие ограничений в столице до 31 мая. После совещания с Владимиром Путиным он снова продлил их до 14 июня.

Автор: 29 мая 2020, 09:18 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная жизнь скромника Галкина

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Иван Шнейдер
Ответить
Этого большеротого,отправить на месяц санитаром в клинику,отделение интенсивной терапии.После увиденного у него пропадёт охота зубоскалить,критиковать меры ,принимаемые для спасение людей,и тех кто рукоплещут глупостям Галкина.
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