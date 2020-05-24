"Хватит позорить искусство!": известная певица набросилась на раскинувшую ноги Волочкову

Певица Кристина Есаян в ужасе от снимка знаменитости. По словам вокалистки, танцовщица давно опошлила балетное искусство откровенными кадрами.
"Меня возмущает ваше поведение, Анастасия! Вам не стыдно? На вас смотрит молодежь, девочки берут с вас нехороший пример! Хватит позорить искусство!" – набросилась на знаменитость певица.
Кристина отметила, что раньше публикации балерины были скромнее. Анастасия восхищала невероятной гибкостью, грацией, соотечественники гордились ею. Сегодня ситуация другая: в интернете масса порталов с обнаженными снимками Анастасии Волочковой.
Есаян опасается, что Волочкова введет новую моду. Ходить и фотографироваться полуголой станет нормой у молодого поколения. Певица считает, что танцовщице надо задуматься над собственным поведением.
"Если бы вы жили в Грозном и вели такой образ жизни, публикуя дальше такие фотографии, оскорбительные данному народу, вас бы Рамзан Кадыров выгнал бы из города", – рассудила вокалистка Кристина Есаян. Артистка считает, что Анастасия Волочкова давно перестала заслуживать статуса балерины.
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