"Хватит позорить искусство!": известная певица набросилась на раскинувшую ноги Волочкову

Бывшую приму Большого театра хлебом не корми, только дай поэпатировать публику. Свежее фото Анастасии Волочковой, на котором она позирует в крохотных шортиках в шпагате на мокрой траве, вызвало бурю эмоций не только у поклонников.

прочитано 220 раз