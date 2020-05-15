"Опять началось": завязавшую с наркотиками Борисову обвинили в краже

Журналистка Мариана Саид-Шах обвинила телеведущую Дану Борисову в краже. Знаменитость похитила у эксперта телешоу туфли.

Инцидент произошел во время съемок нового выпуска программы "Пусть говорят", посвященного актеру Марату Башарову. Перед выходом на площадку Дана Борисова обнаружила, что у нее нет сменной обуви. Тогда она стала заглядывать во все пакеты, которые стояли в гримерке.

В одном из них телеведущая обнаружила туфли Марианы и недолго думая примерила их. Не спросив разрешения у владелицы, телеведущая появилась в чужой обуви перед камерами. После съемок журналистка попросила звезду вернуть туфли, однако та отказалась.

Борисова предложила Саид-Шах прислать обувь на следующий день. "Мне надо еще с Димой Борисовым сфотографироваться. Не буду же я с ним босой стоять!", – заявила телеведущая. На помощь к владелице пришли окружающие: они убедили звезду вернуть чужое.

Через некоторое время корреспондент издания "Собеседника" связался с Марианой. Журналистка призналась, что не ожидала такого поступка со стороны Даны Борисовой. "Я смотрела "Армейский магазин" и всегда восхищалась ею. Мне казалось, что ее карьера пойдет вверх", – поделилась журналистка.

Мариана Саид-Шах призналась, что не верила в истории об увлечении телеведущей запрещенными веществами. "Как-то встретила Дану на съемках: выглядела она потрясающе. Я порадовалась за нее. А тут опять все началось", – продолжила она. В заключение журналистка пожелала Дане Борисовой выздоровления и стабильности.