"Муж убьет": находящаяся в истерике Казанова решилась на смелый шаг

Многие россияне сейчас сидят дома и скучают, поскольку не знают, чем себя занять целый месяц во время карантина. А вот у Сати Казановой проблема будет куда серьезнее. Она уже больше месяца не может увидеться с мужем, который находится в Италии.

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