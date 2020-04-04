"Мракобесие": Виторган разнес Собчак за высказывание о коронавирусе и боге

Тема пандемии коронавируса COVID-19 остается наиболее острой и актуальной. Она затронула жизнь большинства жителей планеты, среди которого – как обычные люди, так и звезды.

О коронавирусе и его последствиях регулярно рассуждает и светская львица Ксения Собчак. На сей раз знаменитая журналистка предположила, что с помощью на редкость заразной инфекции высшие силы решили высказать человечеству свое презрение. Об этом она написала в своем инстаграм-аккаунте.

Собчак отметила, что если раньше люди отправлялись на войну и погибали героями, то теперь они сидят дома и боятся обычного кашля. К обсуждению неожиданно присоединился бывший супруг звезды – актер Максим Виторган. Несмотря на длительные отношения, когда-то объединявшие его с Ксенией, мужчина решил отчитать журналистку за неуместное, по его мнению, высказывание.

Он отметил, что выдавая свои размышления за божественный замысел, люди лишь провоцируют вражду и "мракобесие". По словам Максима, для того, чтобы понять бога, нужно верить и слушать. При этом тем, кому действительно открывается это знание, редко хочется говорить о нем и пытаться его объяснить.

Актер также отметил, что не помнит описания божественного презрения в священных писаниях. Максим Виторган обратил внимание, что в них чаще упоминается божие гнев или милость.



