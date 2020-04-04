"Мракобесие": Виторган разнес Собчак за высказывание о коронавирусе и боге

О коронавирусе и его последствиях регулярно рассуждает и светская львица Ксения Собчак. На сей раз знаменитая журналистка предположила, что с помощью на редкость заразной инфекции высшие силы решили высказать человечеству свое презрение. Об этом она написала в своем инстаграм-аккаунте.
Собчак отметила, что если раньше люди отправлялись на войну и погибали героями, то теперь они сидят дома и боятся обычного кашля. К обсуждению неожиданно присоединился бывший супруг звезды – актер Максим Виторган. Несмотря на длительные отношения, когда-то объединявшие его с Ксенией, мужчина решил отчитать журналистку за неуместное, по его мнению, высказывание.
Он отметил, что выдавая свои размышления за божественный замысел, люди лишь провоцируют вражду и "мракобесие". По словам Максима, для того, чтобы понять бога, нужно верить и слушать. При этом тем, кому действительно открывается это знание, редко хочется говорить о нем и пытаться его объяснить.
Актер также отметил, что не помнит описания божественного презрения в священных писаниях. Максим Виторган обратил внимание, что в них чаще упоминается божие гнев или милость.
Популярные темы форума
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
Если у меня 37.8 вызывать врача?
Мы победим коронавирус?
Нужен совет
Доигрались москвичи
Из какого вы города?
Главный врачь комунарки заболел коронавирусом.
Как не потолстеть на карантине?
Джиган и Самойлова разводятся
Карантин и соседи