"Мы расстаемся": Бузова в шоке от кардинальных изменений в своем избраннике

Похоже, Ольге Бузовой и Давиду Манукяну совсем скучно на карантине. Возлюбленные придумывают совместные игры, снимают видео... Однако блогер решил привлечь внимание подписчиков безбашенным поступком – побрить голову налысо в прямом эфире.

Некоторое время назад бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян пообещал подписчикам своего инстаграм-аккаунта похудеть к определенному дню до 85 килограммов, однако свое слово блогер не сдержал, и ему пришлось выполнять наказание, которое он сам для себя придумал. Молодой человек решил полностью состричь волосы на голове. Такому поступку Ольга была совсем не рада.

Во время прямого эфира в "Инстаграм" Бузовой пришлось помогать избраннику. Она взяла в руки машинку для стрижки и сбрила первую прядь волос, находящуюся посередине. Осознав, что творит, поющая телеведущая начала умолять парня не делать этого, а проплешину прикрыть оставшимися волосами.

Разумеется, дело пришлось завершать. К концу процесса Давид сам взял в руки машинку и добрил волосы. При этом блогер успокаивал Ольгу, что шевелюра отрастет всего через месяц. Шокированная от проделок возлюбленного Бузова решила скрыть свое негодование шуткой.

"Тогда мы расстаемся на месяц. Уезжай в другую квартиру", – сказала она.

Далее Ольга анонсировала поклонникам игру, в которую они решили сыграть после стрижки. Певица и блогер должны были придумать друг другу различные задания и выполнять их. Убедившись, на что готов ее избранник, Бузова подготовила жесткие наказания для Манукяна.

Напомним, Давид – известный блогер в "Инстаграм". На его аккаунт подписаны более 11,1 миллионов человек. Стоит отметить, что аудитория молодого человека увеличилась после того, как он объявил о своих отношениях с Бузовой.