"Мы расстаемся": Бузова в шоке от кардинальных изменений в своем избраннике

Некоторое время назад бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян пообещал подписчикам своего инстаграм-аккаунта похудеть к определенному дню до 85 килограммов, однако свое слово блогер не сдержал, и ему пришлось выполнять наказание, которое он сам для себя придумал. Молодой человек решил полностью состричь волосы на голове. Такому поступку Ольга была совсем не рада.
Во время прямого эфира в "Инстаграм" Бузовой пришлось помогать избраннику. Она взяла в руки машинку для стрижки и сбрила первую прядь волос, находящуюся посередине. Осознав, что творит, поющая телеведущая начала умолять парня не делать этого, а проплешину прикрыть оставшимися волосами.
Разумеется, дело пришлось завершать. К концу процесса Давид сам взял в руки машинку и добрил волосы. При этом блогер успокаивал Ольгу, что шевелюра отрастет всего через месяц. Шокированная от проделок возлюбленного Бузова решила скрыть свое негодование шуткой.
"Тогда мы расстаемся на месяц. Уезжай в другую квартиру", – сказала она.
Далее Ольга анонсировала поклонникам игру, в которую они решили сыграть после стрижки. Певица и блогер должны были придумать друг другу различные задания и выполнять их. Убедившись, на что готов ее избранник, Бузова подготовила жесткие наказания для Манукяна.
Напомним, Давид – известный блогер в "Инстаграм". На его аккаунт подписаны более 11,1 миллионов человек. Стоит отметить, что аудитория молодого человека увеличилась после того, как он объявил о своих отношениях с Бузовой.
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