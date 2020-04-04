"Низкий поклон": Заворотнюк отреагировала на слова благодарности врачам и друзьям

Более полугода Анастасия Заворотнюк проходит лечение. Актриса борется с раком головного мозга, но пока новостей касаемо ее здоровья нет. Накануне в Сети появился пост со словами благодарности специалистам, которые помогают Заворотнюк выздороветь. Близкие выразили большую признательность врачам, а также людям, которые неустанно молятся за здравие звезды сериала "Моя прекрасная няня".
Не забыли писавшие эти строки друзей и коллег Анастасии, которые выражают поддержку и оказывают различную помощь. Близкие проявляют большую уверенность в том, что в скором времени Заворотнюк поправится и сможет полноценно приступить к любимой работе.
На публикацию обратила внимание сама Анастасия. Она сделала репорт этих слов в личный инстаграм-аккаунт, что говорит о согласии актрисы с вышесказанным. К слову, звезда вышла на связь спустя долгое. До этого она ответила на поздравление супруги Стаса Михайлова Инны. "Огромное спасибо! Мне было очень приятно. Ваша Настя", – написала Заворотнюк.
Напомним, что онкология могла появиться у актрисы, предположительно, из-за процедуры ЭКО, которую она перенесла ради рождения первенца.
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