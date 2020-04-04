"Низкий поклон": Заворотнюк отреагировала на слова благодарности врачам и друзьям

3 апреля Анастасии Заворотнюк исполнилось 49 лет. По этому случаю в инстаграм-аккаунте, который завели близкие актрисы в ее поддержку, появилось поздравление, а также слова благодарности медикам. Специалисты борются за здоровье любимцы миллионов.

прочитано 2631 раз