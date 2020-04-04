"Тот еще тип": отец Фриске раскрыл правду об увольнении Шепелева с Первого канала

Отец Жанны Фриске знает, почему Дмитрий Шепелев покинул главную кнопку страны. Владимир Борисович сомневается в профессионализме телеведущего.

Дмитрий Шепелев принял решение уволиться с Первого канала в начале года. Но до сих пор не утихают слухи якобы об истинной причине ухода телеведущего. Инсайдеры сообщали, что Шепелев срывал съемки шоу "На самом деле", капризничал и не желал задерживаться на работе. Однако у отца его экс-избранницы Жанны Фриске есть свое мнение насчет этого. Владимир Борисович не видит Дмитрия профессионалом дела, и ему абсолютно не интересно, чем занимается его бывший зять. Также мужчина советует будущем работодателям телеведущего запомнить его следующие слова.

"С Первого Шепелева поперли из-за того, что он, как я считаю, тот еще тип", – цитирует Владимира Борисовича StarHit.

К слову, новым местом работы Дмитрия называют телеканал "Пятница". С генеральным продюсером он якобы уже давно обсуждал свой переход на эту кнопку. Вполне вероятно, что новое шоу, кадром со съемок котрого Шепелев недавно поделился в своем инстаграм-аккаунте, будет иметь развлекательный формат. Кроме того, инсайдеры предполагают – на новом месте звезда эфиров будет получать в два раза меньше, чем на Первом. Заработная плата его составит полтора миллиона рублей.