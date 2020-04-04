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Шоу-бизнес

Вдова Марьянова поселила нового возлюбленного в квартиру артиста

Дмитрий Марьянов и Ксения Бик. Фото:Dmitry Golubovich/Russian Look/ www.globallookpress.com.
Вдова актера Дмитрия Марьянова, Ксения Бик, начала новую жизнь. У женщины появился возлюбленный, журналист Сергей Соболев.
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По словам Бик, с новым избранником у нее много общего. Соболев тоже потерял близкого человека. "Мы оба вдовцы, не приходится ничего друг другу объяснять", – сказала Ксения.

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Дмитрий Юрьевич Марьянов актер

Своему счастью она обязана дочери Анфисе. Бик долгое время была погружена в переживания, не хотела заводить новые отношения. "А моя девочка сказала: "Ты заслуживаешь счастья!" – призналась вдова Дмитрия Марьянова.

Ксения и Сергей вместе только шесть месяцев. Не так давно они стали жить вместе. Соболев переехал к Бик, в квартиру, которая осталась от артиста.

Отметим, что влюбленные долгое время не решались рассказать общественности о романе. Рассекретить отношения они решили в день рождения Ксении: она опубликовала совместные фото в "Фейсбук".

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Публикация от Дмитрий Марьянов (@dmitriimarianov69)

Напомним, последние два года для Ксении Бик были крайне тяжелыми. После смерти Дмитрия Марьянова началась дележка имущества. Также то и дело появлялись так называемые любовницы артиста, которые делали громкие заявления в СМИ.

Как сообщает издание StarHit Ксения Бик сегодня активно развивает личный аккаунт в "Инстаграм". Вдова Дмитрия Марьянова профессионально занимается психологией.

Автор: 4 апреля 2020, 13:06
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как жил Дмитрий Марьянов

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

мия
Ответить
Такая же аферистка с Украины, как Цимбалюк! Угробила великого актера!.. Гнать всех надо, понаехавших!! Приезжают с целью, поймать, ограбить, разбогатеть! А мужчины, не понимают, что, таким женщинам, нужна прописка, квартира, материальные блага!! Мужчины, вы совсем, не видите, воровок , откройте глаза, включите мозги! Жалко вас!!
Гость
Ответить
Этой стерве ещё упадет на голову по делам её...
🚑Irina Она Волшебная
Ответить
Страшна до ужаса. Без нечистой силы не обошлось
1

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