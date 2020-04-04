Вдова Марьянова поселила нового возлюбленного в квартиру артиста

Вдова актера Дмитрия Марьянова, Ксения Бик, начала новую жизнь. У женщины появился возлюбленный, журналист Сергей Соболев.

По словам Бик, с новым избранником у нее много общего. Соболев тоже потерял близкого человека. "Мы оба вдовцы, не приходится ничего друг другу объяснять", – сказала Ксения.

Своему счастью она обязана дочери Анфисе. Бик долгое время была погружена в переживания, не хотела заводить новые отношения. "А моя девочка сказала: "Ты заслуживаешь счастья!" – призналась вдова Дмитрия Марьянова.

Ксения и Сергей вместе только шесть месяцев. Не так давно они стали жить вместе. Соболев переехал к Бик, в квартиру, которая осталась от артиста.

Отметим, что влюбленные долгое время не решались рассказать общественности о романе. Рассекретить отношения они решили в день рождения Ксении: она опубликовала совместные фото в "Фейсбук".

Напомним, последние два года для Ксении Бик были крайне тяжелыми. После смерти Дмитрия Марьянова началась дележка имущества. Также то и дело появлялись так называемые любовницы артиста, которые делали громкие заявления в СМИ.

Как сообщает издание StarHit Ксения Бик сегодня активно развивает личный аккаунт в "Инстаграм". Вдова Дмитрия Марьянова профессионально занимается психологией.