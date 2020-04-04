"Ужас": болезненный вид Юлии Ковальчук вызвал оторопь

Среди них, как может показаться на первый взгляд, оказалась и Юлия Ковальчук. В своем инстаграм-аккаунте певица опубликовала фото, на котором предстала перед подписчиками в преображенном виде.
Юлия изменилась до неузнаваемости. Вместо привычных пышных форм поклонники увидели истощенную фигуру, напоминающую тело тяжелобольного человека. Знаменитость выглядела так, будто голодала целый месяц и непрерывно занималась физическими нагрузками.
Однако сама Юлия Ковальчук не видит в своей внешности повода для паники. Но судя по ее словам, фигура все-таки вызывает у исполнительницы долю тревоги.
"В зеркало пока смотреть не страшно – полет нормальный", – следит за своим состоянием Юлия.
Тем не менее, многие фанаты не на шутку испугались за своего кумира.
"Ужас!", "Страшилище", "Такая худоба не красит", – писали пользователи.
Нашлись и те, кто положительно оценили фигуру Юлии Ковальчук. В ответ знаменитость пообещала в скором времени поделиться с ними секретами красоты.
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