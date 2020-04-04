Стало известно состояние заболевшей Натальи Ветлицкой

Врачи не исключают, что Наталья Ветлицкая заразилась коронавирусом. Ведь некоторые симптомы "на лицо". Певица с трудом могла дышать, мучал сильный кашель. Однако тогда медики сочли правильным оставить Ветлицкую дома.
И, видимо, все обошлось. В своем инстаграм-аккаунте Наталья сообщила радостную новость: она хорошо себя чувствует.
"Все нормально, я выздоровела, все в порядке", – сказала певица.
К слову, звезда во время пандемии коронавируса находится в Испании. Страну также охватил COVID-19. Ветлицкая рассказала, что по улицам ездят военные джипы и бронетранспортеры, которые контролируют карантинный режим. Выходить из дома можно лишь в магазины.
На данный момент в Испания занимает второе место по количеству заразившихся коронавирусом. Там COVID-19 уже обнаружили более чем у 119 тысяч человек. Смертность составляет 9,4%. Во всем мире число заразившихся достигло 1,123 миллиона человек. Скончались почти 60 тысяч жителей Земли.
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