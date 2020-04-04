Исчезающие деньги и наркотики: Лолита вышвырнула домработницу

Эксклюзив Гороскоп Заворотнюк Новости "Дом-2" Евровидение 2020

Топ новостей

Десятки миллионов: Инна Макарова оставила сказочное наследство
За козла ответишь: Петросян накинулся на Степаненко после рождения ребенка
"Развели, как последнюю дуру": Собчак оказалась жертвой Богомолова и Мороз
Разбившаяся Успенская спрятала лицо после падения
"Она зрячая!": появившуюся без очков Диану Гурцкая уличили в обмане
партнеры
Суббота
4 апреля
Лента новостей
01:02
Коронавирус: последние новости сегодня, 5 апреля 2020 года
23:43
"Как тест на беременность": Рудковская рассказала об удивительной проверке на коронавирус
21:28
В "домашнем" видео Бузовой заметили Киркорова, Малахова и Собчак (ВИДЕО)
19:33
"Ужас": болезненный вид Юлии Ковальчук вызвал оторопь
17:50
Коронавирус: последние новости сегодня, 4 апреля 2020 года
17:37
"Мракобесие": Виторган разнес Собчак за высказывание о коронавирусе и боге
17:31
"Муж убьет": находящаяся в истерике Казанова решилась на смелый шаг
17:27
"Внимание на горшки": выявлена неожиданная опасность коронавируса
17:24
Ногу затянуло в тренажер: дочь Тимати серьезно травмировалась
17:07
"Мы расстаемся": Бузова в шоке от кардинальных изменений в своем избраннике
16:51
"Совсем совесть потерял": Тарзан обнажился на глазах у соседей
16:43
"Попала под горячую руку": Башаров хочет вернуться к избитой им жене
16:27
"Низкий поклон": Заворотнюк отреагировала на слова благодарности врачам и друзьям
16:10
Открытый финал первого сезона сериала "Колл-центр"
15:53
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
15:48
Рисунок Пугачевой выставили на продажу за большие деньги
15:34
"Я призвал коронавирус": Киркоров шокировал неожиданным заявлением
15:21
Чем закончился первый сезон сериала "Патриот"
15:07
Распознать невозможно: ученые допустили искусственное происхождение коронавируса
14:49
"Это несправедливо!": дети из "Голоса" ополчились на наставницу Гагарину за вылет из шоу
14:17
"Навсегда": озвучен страшный прогноз о короанвирусе
14:06
"Тот еще тип": отец Фриске раскрыл правду об увольнении Шепелева с Первого канала
14:01
В жилом доме в Подмосковье произошел взрыв: двое в тяжелом состоянии
13:15
Россияне стали больше одобрять работу Госдумы
13:06
Вдова Марьянова поселила нового возлюбленного в квартиру артиста
12:41
Стало известно состояние заболевшей Натальи Ветлицкой
12:32
Исчезающие деньги и наркотики: Лолита вышвырнула домработницу
12:21
"Развод и вранье": Ольга Орлова стала жертвой мошенников
11:50
"Светская помойка": российские знаменитости получили смачную оплеуху за нарушение карантина
11:48
Беспечная Волочкова подвергла риску семью с маленькими детьми
11:28
Число заразившихся коронавирусом в Москве достигло пугающей отметки
11:27
"Теперь точно": Юлия Барановская назвала дату своей свадьбы
11:14
Анастасия Заворотнюк впервые после слухов о раке вышла на связь
11:08
Решетову оставит ни с чем: Тимати написал завещание
10:50
Российские радиостанции готовятся к банкротству и увольнениям из-за коронавируса
10:50
Раскрыты шокирующие данные о здоровье Лещенко
09:12
Известная актриса поплатилась за участие в шоу "Последний герой"
07:29
Гузеева потеряла дар речи после эффектного появления мужчины
05:31
Как менялась Самойлова за время отношений с Джиганом
03:16
Ивлеева публично запачкалась фекалиями
01:42
Устрицы и бразильский орех: Малышеву высмеяли за странные рекомендации по здоровому питанию
23:05
"Куколка": внучка Понаровской произвела фурор
21:56
Гороскоп на выходные
20:56
Назван срок окончания экономического кризиса в России из-за коронавируса
20:53
Мария Кожевникова высказалась насчет своего избиения
20:32
"Бабка на лавке": муж Бородиной припечатал распускающую сплетни Собчак
20:17
"Чтобы вирус не приставал": внук Пугачевой решился на кардинальные изменения
19:58
Хватит пиариться на папе: сын Джигарханяна плюнул в лицо Цымбалюк-Романовской
19:44
"Гнилые соседи": в доме Расторгуева случилось несчастье
19:43
В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Лишилась всего": друзья собирают деньги попавшей в беду Макеевой
В "домашнем" видео Бузовой заметили Киркорова, Малахова и Собчак (ВИДЕО)
Хватит пиариться на папе: сын Джигарханяна плюнул в лицо Цымбалюк-Романовской
Исчезающие деньги и наркотики: Лолита вышвырнула домработницу
"Тот еще тип": отец Фриске раскрыл правду об увольнении Шепелева с Первого канала
Коронавирус: последние новости сегодня, 4 апреля 2020 года
Шоу-бизнес

Исчезающие деньги и наркотики: Лолита вышвырнула домработницу

Лолита Милявская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com.
Певица Лолита Милявская рассказала, что уволила домработницу. Артистка нашла наркотики в своей квартире, также у звезды пропадали деньги.
прочитано 28546 раз

Вокалистка Лолита Милявская стала героиней ютуб-шоу Ирины Шихман "А поговорить?". Рассказывая о том, каким видит идеальный выходной, звезда поведала, что уволила прислугу после 15 лет сотрудничества. "Поймала на мерзейших поступках, просто отвратительных", – сказала певица.

ПО ТЕМЕ

"Я была в первом классе": Лолита шокировала подробностями сексуальных домогательств

"Обманывал на деньги": Лолита обвинила Цекало в махинациях с гонорарами

Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

Как оказалось, долгое время из сумки Милявской пропадали деньги. Артистка грешила на собственную невнимательность. Между тем камеры наблюдения, установленные в квартире звезды, подтвердили, что домработница не чиста на руку.

После развода Лолита Милявская решила самостоятельно навести порядок в доме. Перебирая вещи, знаменитость обнаружила в ящике комода наркотики и множество сим-карт. Вокалистка обратилась в полицию.

Правоохранители попросили знаменитость оставить все на своих местах для дальнейшего расследования. Спустя время запрещенные вещества из апартаментов знаменитости пропали. Как выяснили стражи порядка, домработница передала наркотики массажистке Лолиты Милявской. По словам звезды, дамы были в сговоре с бывшим мужем певицы Дмитрием Ивановым.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

Говоря о экс-супруге, артистка поведала, что тот долгое время "травил" ее опасным веществом. Еще до развода Иванов привез Милявской таблетки, якобы для улучшения самочувствия. После скандального расставания вокалистка отдала лекарства на экспертизу. 

Автор: 4 апреля 2020, 12:32
ФОТОРЕПОРТАЖ

Королева фриков: Лолите Милявской – 55

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Борис
Ответить
Омерзительная ЖАБА БЕЗГОЛОСАЯ БЕЗДАРНАЯ ХАБАЛКА ..неужели ,кто то считает её певицей
саваоф ф
Ответить
да сама обдолбалась и забыла где заначка
Ева Кошка
Ответить
Разошлись, так случилось в жизни. Нафуя такое придумывать, что бывший супруг ей наркоту привозил, чушь собачья.
Виноваты все: домработница, бывший, массажистка, только не Лолита))))))
Люди не глупые, понимают, что звЯзда сходит с ума.
Ольга Котова
Ответить
Больная баба! Наркотики не без последствий.Ребенка родила больного и все никак не одумается.Цекало бросил ее из за ее приема наркотиков во время беременности
Гость
Ответить
Идиотизм Милявской прогрессирует со скоростью геометрической прогрессии.Интересно, к 60-ти она дотянет в относительном адеквате? Какая же она мерзкая!
Гость
Ответить
Напоминание о себе, главное чтобы быть на виду.
Гульнара Фридман
Ответить
У Лолиты, вероятно Альцгеймер, куда положила наркотики и на что потратила деньги - забыла!
1

Популярные темы форума

Политика

Не против: Лукашенко сделал важное заявление об общей валюте с Россией
Коронавирус нанес мощный удар Зеленскому
"Наш президент – умница!": реакция Путина на шутку Галкина потрясла россиян
Из-за коронавируса от ООН потребовали снять санкции с России

Шоу-бизнес

Ногу затянуло в тренажер: дочь Тимати серьезно травмировалась
"Мы расстаемся": Бузова в шоке от кардинальных изменений в своем избраннике
"Совсем совесть потерял": Тарзан обнажился на глазах у соседей
"Попала под горячую руку": Башаров хочет вернуться к избитой им жене

Проишествия

Блогер-фармацевт показала подарок покойного мужа
У студентки в Москве украли старинные вещи на 19 миллионов рублей
На глазах у детей: москвич зверски расправился с женой и ее родителями
Тысяча россиян оказались в заложниках в Черногории из-за коронавируса

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

"Лишилась всего": друзья собирают деньги попавшей в беду Макеевой

С актрисой случилось страшное
Коронавирус

Коронавирус: последние новости сегодня, 4 апреля 2020 года

Ситуация с пандемией стремительно ухудшается
Шоу-бизнес

Стало известно о передозировке у Собчак

Появилась шокирующая информация
Шоу-бизнес

Звезда "Фабрики звезд" увела мужа у беременной коллеги Киркорова

Певица светится от счастья

Гороскоп

Гороскоп на выходные
Совет на выходные 4-5 апреля 2020 года
Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года
Это еще цветочки: человечеству предрекли жуткие события после смертельной пандемии

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Крыша поехала": Ягудин показал игрища в туалете
"Стибрил деньги": обиженный Уткин врезал Дзюбе после едких нападок
Евгения Медведева сбежала из Канады
"Звать тебя никак": оскорбившаяся Резцова поставила на место выскочку Губерниева

Регионы

Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Лучше бы не строили? Власти признали опасность Крымского моста
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
Мощная стихия обрушилась на Алтайский край (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+