"Светская помойка": российские знаменитости получили смачную оплеуху за нарушение карантина

Звезд шоу-бизнеса раскритиковали за нарушение режима самоизоляции. По мнению скандального блогера Лены Миро все они потеряли стыд, потому что наплевательски отнеслись к пандемии коронавируса.

Сплетница Лена Миро накинулась на российских звезд с обвинениями. Блогер заявила, что знаменитости в очередной раз подтвердили свое неуважение к народу, когда во время пандемии коронавируса не соблюдали режим самоизоляции или же извлекли из этого выгоду. Безответственных представителей шоу-бизнеса Миро назвала "светской помойкой".

Самой первой от блогера досталось Дане Борисовой. Та, хоть и находится дома на карантине, но совсем потеряла стыд. Блогер отметила, что телеведущая спивается. Под воздействием алкоголя Борисова рассказывает в прямом эфире в "Инстаграм" о своем прошлом в эскорте.

Осудила Лена Тину Канделаки и Анастасию Решетову, которые не стесняются продавать защитные маски и антибактериальные средства втридорога, желая нажиться во время пандемии на обычных людях.

Досталось Ксении Собчак и Жасмин. Обозреватель вспомнила, как женщины заявляли, что уже переболели коронавирусом и теперь со спокойной совестью нарушают карантин.

Отдельно блогер прошлась по Льву Лещенко, Лере Кудрявцевой и Ксении Бородиной, которые вернулись из-за границы и не сочли нужным самоизолироваться. К слову, народный артист – единственный, кто подхватил COVID-19 во время путешествия. Сейчас Лев Валерьянович лечится в больнице в Коммунарке.