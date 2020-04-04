Беспечная Волочкова подвергла риску семью с маленькими детьми

Накануне, 3 апреля, маленькая артистка постановки Анастасии Волочковой "Балерина в зазеркалье цирка" Мария праздновала день рождения. Отставная прима захотела поздравить ребенка.
Балерина решила сделать сюрприз, поэтому приехала к ней в город Чехов без предварительного звонка. Волочкова приобрела в подарок большого плюшевого медведя и два букета – Маше и ее маме.
В личном "Инстаграм" танцовщица опубликовала ролик, который записала на пороге дома девочки. Артистка сообщила, что сюрприз ребенку понравился.
Стоит отметить, что возможность оставить комментарий к публикации Анастасия Волочкова предусмотрительно отключила. Видимо, знаменитость предвидела, что многие негативно воспримут ее поступок, ведь беспечная балерина проигнорировала режим самоизоляции и подвергла риску семью с маленькими детьми.
Напомним, из-за пандемии коронавируса отечественные звезды соблюдают карантин и призывают поклонников следовать их примеру. Такие меры необходимы, чтобы остановить распространение опасной для жизни инфекции.
Популярные темы форума
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
Если у меня 37.8 вызывать врача?
Мы победим коронавирус?
Нужен совет
Доигрались москвичи
Из какого вы города?
Главный врачь комунарки заболел коронавирусом.
Как не потолстеть на карантине?
Джиган и Самойлова разводятся
Карантин и соседи