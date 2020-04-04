Анастасия Заворотнюк впервые после слухов о раке вышла на связь

Анастасия Заворотнюк отпраздновала 49-летие. 3 апреля знаменитость получала поздравления от родственников, коллег и друзей. В микроблоге артистки сотни трогательных сообщений.
В день рождения Анастасия Заворотнюк из личного аккаунта в "Инстаграм" поблагодарила Инну Михайлову за теплые слова. Супруга певца написала "Храни Господь" в группе поддержки артистки.
"Инна, огромное спасибо Вам и Стасу за внимание и такое теплое поздравление! Мне было очень приятно. Ваша Настя", – ответила Михайловой звезда сериала "Моя прекрасная няня".
Отметим, что появление Анастасии Заворотнюк в Сети обнадежило ее поклонников. Фанаты звезды сериала "Моя прекрасная няня" решили, что та пошла на поправку и чувствует себя лучше.
Напомним, в августе прошлого, 2019 года Анастасия Заворотнюк перестала выходить на сцену. Поползли слухи, что звезда больна. Поговаривали, что актриса сериала "Моя прекрасная няня" борется с онкологией.
Семья подтвердила факт нездоровья Анастасии, однако точный диагноз озвучивать отказались. Недомолвки спровоцировали появление множества домыслов. Неправдивую информацию родственники Заворотнюк опровергают в инстаграм-аккаунте "podderzhka_azavorotnyuk".
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