Решетову оставит ни с чем: Тимати написал завещание

Оказалось, предусмотрительный Тимати уже давно составил завещание. Если рэпер неожиданно скончается, то все состояние перейдет самым близким. Супруга Анастасия, видимо, не входит в этот круг.

Жизнь непредсказуема и нужно быть готовым ко всему. Так считает 36-летний Тимати, который во время прямого эфира с Тиной Канделаки сообщил, что составил завещание. Рэпер распределил наследство в равных долях наследникам Алисе и Ратмиру, маме Симоне и брату Артему.

Поклонники удивились, что Тимати не включил в завещание свою супругу Анастасию Решетову, которая подарила ему сына. Экс-возлюбленной артиста, маме Алисы, Алене Шишковой также ничего не достанется. С моделью рэпер расстался сразу после рождения дочери, однако они все равно поддерживают дружеские отношения.

Отметим, что Тимати – не только успешный артист, но и отличный бизнесмен. За 16-летнюю карьеру он сколотил целое состояние. Рэпер является основателем и соучредителем группы компаний Black Star, включающей в себя музыкальный лейбл, магазины одежды, рестораны, барбершопы, тату-салоны и многое другое.

К слову, из-за карантина все это сейчас пришлось закрыть. Именно поэтому певец сейчас переживает не лучшее время. Тимати не только лишился бизнеса, но и концертов. Однако рэпер уверен, что совсем скоро жизнь вернется в нормальное русло.