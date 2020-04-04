Устрицы и бразильский орех: Малышеву высмеяли за странные рекомендации по здоровому питанию

Елена Малышева посоветовала россиянам включить в свой рацион труднодоступные продукты. За это телеведущую подняли на смех.

В своей программе на Первом канале Елена Малышева постоянно делится советами и призывает россиян к здоровому образу жизни. Однако в последнее время из-за введенной в мире пандемии COVID-19 телеведущая рассказывает, как защитить организм от коронавирусной инфекции.

По мнению доктора, наиболее полезными продуктами для укрепления иммунитета являются устрицы и бразильский орех. Моллюски содержат цинк, который так необходим для организма во время эпидемии. Орех же может помочь страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, потому что в нем есть селен, пишет "Царьград",

Зрители лишь посмеялись над рекомендациями телеведущей, ведь такие продукты, действительно, сложно найти в России. "Товарищи, кто последний за устрицами в "Магните"?", "Вроде был там, между устрицами и куала-лумпурскими бедрами молниеносных ленивцев лежала пара орехов", – иронизировали пользователи Сети.

Другие специалисты считают, что во время коронавирусной инфекции нужно снизить калорийность пищи, а также есть маленькими порциями. Очень хорошо, если в рационе будет включено мясо птицы и яйца, ведь в них есть белок. Кроме того, в меню должны быть овощи и зелень.